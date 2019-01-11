Происшествия

17 минут назад

«Нам такой кадр не дорог и не нужен»

8 743
#афера
«Нам такой кадр не дорог и не нужен»

Ушел в отставку глава Усмани Алексей Бокарев.

Глава Усмани Алексей Бокарев, выбранный на должность летом 2015 года, скоропостижно ушел в отставку. Его заявление об уходе с формулировкой «по состоянию здоровья» приняли депутаты Усманского горсовета.

- Я знаю, где он сейчас. Он написал заявление об уходе, что стало для меня неожиданностью. Бокарев зашел ко мне перед новогодними праздниками и сообщил о своих проблемах со здоровьем. Я его попытался утешить, мол, все мы болеем, но он настаивал на уходе. Сказал, что все обдумал. А на днях я от начальника нашего районного отдела полиции узнал, что у него какие-то проблемы с дипломом о высшем образовании, - прокомментировал GOROD48 ситуацию глава администрации Усманского района Владимир Мазо.

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Алексей Бокарев до сих пор украшает главную страницу сайта администрации Усмани. В мэрии Усмани отказываются говорить о том, что случилось с бывшим главой города 

В правоохранительных органах на условиях анонимности GOROD48 сообщили, что у Алексея Бокарева - поддельный диплом о высшем образовании (признаки подделки выявили в ходе обычной проверки документов чиновников). Согласно документу, мэр Усмани закончил в 2005 году столичный Всероссийский финансово-экономический институт.

- Да, он написал заявление об уходе по собственному желанию. Если факт использования им поддельного диплома подтвердится, то такой кадр нам не дорог и не нужен, - заявил GOROD48 вице-губернатор Александр Никонов.

До своего мэрства Алексей Бокарев работал председателем территориальной избирательной комиссии Усманского района и заместителем главы администрации Усмани.


фото: usmocz.ru

8 743
#афера

Комментарии (8)

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гость

3 минуты назад
а раньше не знали???? ЦИРК!!!!
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Вот это в Усмань

3 минуты назад
Кормят. Вот это хряк. А все говорят животноводство отсутствует в стране.
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Алексей

3 минуты назад
Да и качество образования и всех наших чиновников СХИ или заочка, где все оценки и зачеты за магарычи ставили.
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Jarla

5 минут назад
так Бочкарев или Бокарев???? По тексту Бочкарев - 6 раз, Бокарев - 2 раза
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Требуем спроведливости

5 минут назад
Тогда пускай и зарплату тоже вернёт. Если это окажется верно. Это же мошенничество.
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Уточните

7 минут назад
Так Бокарев или Бочкарев???
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нквд

9 минут назад
За поддельный диплом уголовная статейка ( хотя едросы своих не бросают )
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Страна дураков

9 минут назад
У 80% чиновников липовые дипломы и докторские.
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