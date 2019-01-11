«Нам такой кадр не дорог и не нужен»

Ушел в отставку глава Усмани Алексей Бокарев.

фото: usmocz.ru

Глава Усмани Алексей Бокарев, выбранный на должность летом 2015 года, скоропостижно ушел в отставку. Его заявление об уходе с формулировкой «по состоянию здоровья» приняли депутаты Усманского горсовета.- Я знаю, где он сейчас. Он написал заявление об уходе, что стало для меня неожиданностью. Бокарев зашел ко мне перед новогодними праздниками и сообщил о своих проблемах со здоровьем. Я его попытался утешить, мол, все мы болеем, но он настаивал на уходе. Сказал, что все обдумал. А на днях я от начальника нашего районного отдела полиции узнал, что у него какие-то проблемы с дипломом о высшем образовании, - прокомментировал GOROD48 ситуацию глава администрации Усманского района Владимир Мазо.В правоохранительных органах на условиях анонимности GOROD48 сообщили, что у Алексея Бокарева - поддельный диплом о высшем образовании (признаки подделки выявили в ходе обычной проверки документов чиновников). Согласно документу, мэр Усмани закончил в 2005 году столичный Всероссийский финансово-экономический институт.- Да, он написал заявление об уходе по собственному желанию. Если факт использования им поддельного диплома подтвердится, то такой кадр нам не дорог и не нужен, - заявил GOROD48 вице-губернатор Александр Никонов.До своего мэрства Алексей Бокарев работал председателем территориальной избирательной комиссии Усманского района и заместителем главы администрации Усмани.