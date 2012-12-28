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Общество
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59 минут назад
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 29 мая станут плановые ремонтные работы на сетях, с перебоями столкнутся жители четырех улиц в двух районах города, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован к дому № 39 по улице Космонавтов, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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