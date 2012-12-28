На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 29 мая станут плановые ремонтные работы на сетях, с перебоями столкнутся жители четырех улиц в двух районах города, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды временно останутся дома №№ 35/1, 37, 37а, стр. 37б, 37к2, 37/2, 37/3, 37/4, 39, 39/1 по улице Космонавтов, № 1 по улице Звездной, № 15 по улице П. Смородина, № 20б по проспекту 60 лет СССР.Подвоз воды будет организован к дому № 39 по улице Космонавтов, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.