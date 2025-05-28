Пограничники собрались на площади Героев

День пограничника продолжится традиционным шествием по улицам города.



В вашем браузере отключен JavaScript

В десять утра площадь Героев заполнили люди в зеленых фуражках — сегодня отмечается День пограничника.В Липецке уже сложилась многолетняя традиция — после митинга на площади Героев «погранцы» в сопровождении духового оркестра проходят маршем по центральным улицам города. Конечная точка марша — сквер Пограничников, выделенный на улице Карла Маркса в 2018 году.На время шествия транспорт остановится по маршруту: площадь Героев — улица Зегеля — площадь Плеханова — улица Зегеля — Петровский проезд — площадь Революции — переулок Литаврина — улица Первомайская.