Сегодня в Липецке: День пограничника, каждый 4-й школьник нашёл работу на каникулах, богачи стонут от трудностей жизни
+2 рубля по налу и безналу: с 1 июня в Липецке вырастет тариф на проезд общественном транспорте.
Общество
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17 минут назад
Пограничники собрались на площади Героев
День пограничника продолжится традиционным шествием по улицам города.
В Липецке уже сложилась многолетняя традиция — после митинга на площади Героев «погранцы» в сопровождении духового оркестра проходят маршем по центральным улицам города. Конечная точка марша — сквер Пограничников, выделенный на улице Карла Маркса в 2018 году.
На время шествия транспорт остановится по маршруту: площадь Героев — улица Зегеля — площадь Плеханова — улица Зегеля — Петровский проезд — площадь Революции — переулок Литаврина — улица Первомайская.
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