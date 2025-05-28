Охотинспекторы вовремя заметили пожар и предотвратили взрыв газового баллона

Горели сарай и автомобиль «ГАЗ-66». А в доме по соседству спала женщина.

Сегодня в селе Домовины Измалковского района сотрудники управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов предотвратили трагедию. Охотинспекторы заметили над селом столб дыма, нашли его источник и обнаружили, что горят сарай и автомобиль «ГАЗ-66», прозванный в народе «Шишигой».В доме рядом спала женщина — инспекторы ее разбудили и эвакуировали.Женщина рассказала, что ещё в одном сарае, к которому также подбирается пламя, хранится газовый баллон. Инспекторы бросились в почти уже горящий сарай и вынесли этот баллон.Затем инспекторы дождались приезда вызванных ранее пожарных и находились на месте происшествия до полной ликвидации огня.