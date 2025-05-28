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Происшествия
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16 минут назад
Охотинспекторы вовремя заметили пожар и предотвратили взрыв газового баллона
Горели сарай и автомобиль «ГАЗ-66». А в доме по соседству спала женщина.
В доме рядом спала женщина — инспекторы ее разбудили и эвакуировали.
Женщина рассказала, что ещё в одном сарае, к которому также подбирается пламя, хранится газовый баллон. Инспекторы бросились в почти уже горящий сарай и вынесли этот баллон.
Затем инспекторы дождались приезда вызванных ранее пожарных и находились на месте происшествия до полной ликвидации огня.
Фото пресс-службы управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов
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