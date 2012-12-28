34 жертвы — рецидивист развращал из тюрьмы детей

Дело рецидивиста, отбывающего срок за половые преступления против детей, насчитывает 20 томов. В числе его новых жертв дети и подростки в возрасте от шести до 15 лет из разных регионов страны.





Следком направил в суд дело 36-летнего рецидивиста, отбывающего наказание за совершение преступлений в отношении несовершеннолетних. Его действия квалифицированы по п.п. «а, б, в» ч. 5 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера), п.п. «б, в» ч. 3 ст. 133 УК РФ (понуждение лица к совершению иных действий сексуального характера путем шантажа), п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (изготовление и распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних), ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (покушение на изготовление и распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних).По данным следствия, эти преступления были совершены в 2022 году. Тогда обвиняемый прямо из колонии вел активную переписку детьми в соцсетях, представляясь их ровесницей. Он пересылал детям изображения интимного содержания, получая взамен их фото в обнаженном виде. Затем рецидивист шантажировал детей и заставлял их присылать ему новые интимные фотографии и совершать действия сексуального характера под видеозапись. В числе пострадавших 34 ребенка в возрасте от шести до 15 лет.«Следователем проведена масштабная работа по сбору доказательственной базы, в рамках которой устанавливалось местонахождение всех потерпевших в различных регионах страны, изучена переписка в социальных сетях, проведены различные судебные экспертизы, подтвердившие единоличное авторство обвиняемого», — сообщили в региональном СК.Уголовное дело объемом 20 томов с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд.