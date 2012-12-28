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Происшествия
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55 минут назад
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34 жертвы — рецидивист развращал из тюрьмы детей
Дело рецидивиста, отбывающего срок за половые преступления против детей, насчитывает 20 томов. В числе его новых жертв дети и подростки в возрасте от шести до 15 лет из разных регионов страны.
По данным следствия, эти преступления были совершены в 2022 году. Тогда обвиняемый прямо из колонии вел активную переписку детьми в соцсетях, представляясь их ровесницей. Он пересылал детям изображения интимного содержания, получая взамен их фото в обнаженном виде. Затем рецидивист шантажировал детей и заставлял их присылать ему новые интимные фотографии и совершать действия сексуального характера под видеозапись. В числе пострадавших 34 ребенка в возрасте от шести до 15 лет.
«Следователем проведена масштабная работа по сбору доказательственной базы, в рамках которой устанавливалось местонахождение всех потерпевших в различных регионах страны, изучена переписка в социальных сетях, проведены различные судебные экспертизы, подтвердившие единоличное авторство обвиняемого», — сообщили в региональном СК.
Уголовное дело объемом 20 томов с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд.
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