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809
55 минут назад
6

34 жертвы — рецидивист развращал из тюрьмы детей

Дело рецидивиста, отбывающего срок за половые преступления против детей, насчитывает 20 томов. В числе его новых жертв дети и подростки в возрасте от шести до 15 лет из разных регионов страны.

Следком направил в суд дело 36-летнего рецидивиста, отбывающего наказание за совершение преступлений в отношении несовершеннолетних. Его действия квалифицированы по п.п. «а, б, в» ч. 5 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера), п.п. «б, в» ч. 3 ст. 133 УК РФ (понуждение лица к совершению иных действий сексуального характера путем шантажа), п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (изготовление и распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних), ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (покушение на изготовление и распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних). 

По данным следствия, эти преступления были совершены в 2022 году. Тогда обвиняемый прямо  из колонии вел активную переписку детьми в соцсетях, представляясь их ровесницей. Он пересылал детям изображения интимного содержания, получая взамен их фото в обнаженном виде.  Затем рецидивист шантажировал детей и заставлял их присылать ему новые интимные фотографии и совершать действия сексуального характера под видеозапись. В числе пострадавших 34 ребенка в возрасте от шести до 15 лет.

«Следователем проведена масштабная работа по сбору доказательственной базы, в рамках которой устанавливалось местонахождение всех потерпевших в различных регионах страны, изучена переписка в социальных сетях, проведены различные судебные экспертизы, подтвердившие единоличное авторство обвиняемого», — сообщили в региональном СК.

Уголовное дело объемом 20 томов с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

преступления против половой неприкосновенности
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Буквоед
26 минут назад
Хорошо им там сидится,с интернетом,не работают,их кормят,охраняют,чтобы не обидели!
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Липчанка
30 минут назад
Каким образом за решёткой у него телефон имеется? Понятно что все продаётся и покупается, но не до такой же степени? А вопрос к родителям 6 летних детей, что они делают в телефоне на таких сайтах? То есть родители полностью самоустранились от детей, от слова Совсем. Нахрена вы их рожает? Живите в свое удовольствие. Зачем калечит детей? У меня ребёнок из школы приходит, я потому как он вставляет ключ в дверь и как он дышит чувствую что что-то случилось. Как можно не замечать что с ребёнком что-то происходит? Я отказываюсь это понимать.
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Любознательный
33 минуты назад
И как он из колонии переписывался?А потом свистят,что мошенники звонят из-за рубежа.
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С сокола
33 минуты назад
Вот обьяснике мне, как это вообще стало возможным. Во-первых, таких как он в тюрьме не жалуют. Как нам говорят, они там низшая каста. Как он скрывал это от тех, кто "по понятиям" там сидит? Они бы его за это... * А во-вторых, как у него оказался телефон? Причем , не кнопочный. Думаю, он не один занимался детской порнографией.
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Как
40 минут назад
Заключённый выходил на связь? Кто пронес телефон?
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гостья
40 минут назад
он не дожил бы до суда... в лихие 90, когда же введут опять смертную казнь
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