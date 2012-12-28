+2 рубля по налу и безналу: с 1 июня в Липецке вырастет тариф на проезд общественном транспорте.
Стена строящегося дома обрушилась на рабочих в Тракторном: один погиб, второй искалечен
Сегодня в Липецке: День пограничника, каждый 4-й школьник нашёл работу на каникулах, богачи стонут от трудностей жизни
Площадки для игр и спорта, озеленение и освещение: жители 22-го и 26-го микрорайонов ставят задачи
Происшествия
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сегодня, 21:46
Желтый уровень опасности введен на территории всей области
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