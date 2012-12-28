«Мы это сделали!». 8-кратная чемпионка России по кикбоксингу подготовила себе преемницу

Правда, для «золота» пришлось провести лишь один-единственный бой, но в женском кикбоксинге это – обычная история.

Как рассказала GOROD48 Владислава Чумакова, победа открывает её дорогу в сборную России, правда, где состоятся первые соревнования или сборы она пока не знает. Летом девушка планирует отправиться на сборы в Сочи в составе команды Липецкой области.











Перегудова в центре, Чумакова справа