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Спорт
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34 минуты назад
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«Мы это сделали!». 8-кратная чемпионка России по кикбоксингу подготовила себе преемницу
Правда, для «золота» пришлось провести лишь один-единственный бой, но в женском кикбоксинге это – обычная история.
«Золотую» медаль Влада завоевала в самом жёстком разделе кикбоксинга - «лоу-кик», где ведутся в полный контакт, плюс разрешены боковые удары ногами по бёдрам и голеням соперника. Подготовила спортсменку Наталья Перегудова (Юрченко), победительница Кубка мира и 8-кратная чемпионка России, ныне – тренер.
«Три года. Три долгих года упорной работы, пота и преодоления себя. Ни одной пропущенной тренировки. Три года, посвященных одной цели . Мы это сделали!», - написала Юрченко в социальной сети.
В весовой категории до 70 кг набралось всего две участницы и между ними провели один-единственный финальный бой. В нём Чумакова взяла верх над Олесей Жук из Ярославля.
Впрочем, десять лет назад точно так же начиналась карьера и Натальи Юрченко: «золото» первенства России, добытое в единственном поединке. С которым её тогда в Липецке поздравил «Последний Император» Фёдор Емельяненко.
Как рассказала GOROD48 Владислава Чумакова, победа открывает её дорогу в сборную России, правда, где состоятся первые соревнования или сборы она пока не знает. Летом девушка планирует отправиться на сборы в Сочи в составе команды Липецкой области.
Перегудова в центре, Чумакова справа
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