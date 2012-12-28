Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липчанин свел счеты с жизнью на стоянке у «Европы» в центре Липецка
Происшествия
+2 рубля по налу и безналу: с 1 июня в Липецке вырастет тариф на проезд общественном транспорте.
Общество
На улице Папина разбились мотоциклист и его пассажир
Происшествия
Стена строящегося дома обрушилась на рабочих в Тракторном: один погиб, второй искалечен
Происшествия
«Река Липовка скоро станет судоходной»: возле молокозавода прорвало водопровод
Общество
Пограничники собрались на площади Героев
Общество
Ответ всем хейтерам: презентация липецкого медвуза собрала аншлаг
Общество
Липецкая вечЁрка: разбившийся в церкви, нечто в реке Воронеж и столб дыма над Сырским Рудником
Общество
Вход в благотворительный фонд завален одежной и обувью
Общество
Сегодня в Липецке: День пограничника, каждый 4-й школьник нашёл работу на каникулах, богачи стонут от трудностей жизни
Общество
Читать все
Директор липецкого зоопарка вновь стал самым высокооплачиваемым бюджетником Липецка
Общество
Отсутствием воды у жителей Липецкого округа заинтересовалась прокуратура
Общество
Площадки для игр и спорта, озеленение и освещение: жители 22-го и 26-го микрорайонов ставят задачи
Общество
Мошенники предлагают льготы от лица компании «Новитен»
Происшествия
Знаменитый липецкий педагог и в 76 лет стал призёром первенства России по самбо
Спорт
Сухая и жаркая погода погостит в Липецкой области еще один день
Погода в Липецке
«Мы это сделали!». 8-кратная чемпионка России по кикбоксингу подготовила себе преемницу
Спорт
Водитель и 13 пассажиров автобуса «Елец — Воронеж» пострадали в ДТП в Рамонском районе
Происшествия
Охотинспекторы вовремя заметили пожар и предотвратили взрыв газового баллона
Происшествия
На НЛМК определили лучших слесарей по ремонту автомобилей
НЛМК Live
Читать все
Спорт
73
34 минуты назад
1

«Мы это сделали!». 8-кратная чемпионка России по кикбоксингу подготовила себе преемницу

Правда, для «золота» пришлось провести лишь один-единственный бой, но в женском кикбоксинге это – обычная история.

Владислава Чумакова из областной комплексной СШОР стала победительницей первенства России по кикбоксингу среди юниорок 17-18 лет (2007-08 г.р.).

«Золотую» медаль Влада завоевала в самом жёстком разделе кикбоксинга - «лоу-кик», где ведутся в полный контакт, плюс разрешены боковые удары ногами по бёдрам и голеням соперника. Подготовила спортсменку Наталья Перегудова (Юрченко), победительница Кубка мира и 8-кратная чемпионка России, ныне – тренер.

«Три года. Три долгих года упорной работы, пота и преодоления себя. Ни одной пропущенной тренировки. Три года, посвященных одной цели . Мы это сделали!», - написала Юрченко в социальной сети.

В весовой категории до 70 кг набралось всего две участницы и между ними провели один-единственный финальный бой. В нём Чумакова взяла верх над Олесей Жук из Ярославля.

Впрочем, десять лет назад точно так же начиналась карьера и Натальи Юрченко: «золото» первенства России, добытое в единственном поединке. С которым её тогда в Липецке поздравил «Последний Император» Фёдор Емельяненко.

Как рассказала GOROD48 Владислава Чумакова, победа открывает её дорогу в сборную России, правда, где состоятся первые соревнования или сборы она пока не знает. Летом девушка планирует отправиться на сборы в Сочи в составе команды Липецкой области.

й11.jpg

Перегудова в центре, Чумакова справа
Кикбоксинг
Владислава Чумакова
Наталья Перегудова
0
0
0
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Добрый ээх
24 минуты назад
все в этом миру перевернулось
Ответить
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Говорит Липецк
Какая улица в Липецке самая красивая?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить