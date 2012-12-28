Дублёры «Металлурга» были в шаге от сенсации

«Молодёжка» выдала лучшую игру в сезоне, но выиграла пока лишь один тайм

В концовке игры тренеры заменили Панова, давление со стороны липчан заметно ослабло и концовку игры «Металлург-М» провёл в основном в обороне. И «Атом» сумел найти брешь: на 83-й минуте хавбек Михаил Белов (в 2022 году приезжал на просмотр в «Металлург», но был отправлен обратно тогдашним главным тренером «сталеваров» Сергеем Первушиным, прим.) выполнил точную и сильную диагональную передачу, на которую откликнулся Котов, вколотивший в сетку свой второй мяч – 2:1.











Гореть игрой и биться до конца – с таким подходом дублёры «Металлурга» выдали огненный матч на Центральном стадионе против многократного чемпиона СФФ «Центр» нововоронежского «Атома».От этой игры многие ждали, что юные липчане проиграют с разницей в шесть-семь голов, но подопечные Сергея Хрипункова, что называется, закусились. После первого тайма липчане сенсационно вели – 1:0, в дальнейшем класс гостей сказался и они вырвали победу в концовке – 2:1, но это тот случай, когда и проигравшие заслужили аплодисменты.Из основного состава в дубль был делегирован Никита Панов, получающий немного игровой практики в главной команде. Рывки и проходы моторного 19-летнего хавбека не раз ставили в тупик опытную оборону гостей. На 36-й минуте Никита во весь опор умчался от преследовавшего его защитника, нанёс резкий удар, на который вратарь успел среагировать, но на добивание первым успел Артём Ермохин – 1:0.Ещё более любопытно, что за первый тайм (да и за весь матч) липчане создали больше голевых моментов, чем именитые гости.За «Атом» выступал 3-кратный победитель первенства и 4-кратный обладатель Кубка СФФ «Центр» 33-летний голеодор Дмитрий Котов. На 48-й минуте дальним ударом при помощи небольшого рикошета он сумел восстановить равенство в счёте – 1:1.Но и здесь «Металлург-М» не сдался. Вторая «липецкая звезда» матча воспитанник «Металлурга» и Академии столичного Динамо Вадим Ролдугин финтами порой накручивал по два-три игрока соперника. А в середине тайма, словно вода, просочился сквозь защитные порядки «Атома» и бил из центра штрафной почти наверняка – мяч со страшной силой просвистел рядом со штангой.В 7-ми матчах Хрипунков и Ко очков пока не набрали. Да и гол «Атому» стал всего лишь третьим за сезон. Но если продолжать играть так же, то с участью аутсайдера можно покончить. Тем более, что 1 июня представится отличный шанс: домашний шанс с дублёрами курского «Авангарда», которые выше нас лишь на две ступени в таблице – 10-е место.