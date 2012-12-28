Как триста спартанцев…

Сборная области по регби вышла в финал Спартакиады учащихся вопреки грандиозным трудностям.

Впервые за много лет сборная Липецкой области по регби пробилась в финал летней Спартакиады учащихся. Подопечные Сергея Бабкина сумели преодолеть отборочный этап в Санкт-Петербурге, хотя оказались в ситуации, когда от команды было сложно чего-то ожидать.Игра на малой арене стадиона «Петровский» проходили по регби-7 (7 игроков на поле), а в Липецке сумели подготовить лишь…восьмерых регбистов 2004-07 г.р., способных выступать на этом уровне.Толком потренироваться вместе собранные из разных команд ребята не смогли из-за занятости в других соревнованиях. До старта они успели провести лишь… одно совместное занятие.Тимур Путилин получил травму на первенстве России U20 и помочь команде в городе на Неве не мог. Оставалось играть без замен, но и тут всё было не слава Богу: Дмитрий Крылов едва успел оправиться после перелома, до визита в Питер он провёл лишь четыре тренировки в щадящем бесконтактном ключе. Последствия травмы мешали Крылову и в ходе матчей: когда играть становилось невмоготу, липчане продолжали биться «минус один» т.е. вшестером. Неудивительно, что благополучным и укомплектованным сборным хозяев турнира из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области и Калининграда наши парни проиграли.Но оставалась последняя пятая путёвка, на которую претендовали наша команда и сборная Курской области. И именно здесь липчане проявили лучшие игровые качества и несгибаемый характер. Уже после первого тайма счёт был – 12:0 в нашу пользу, а завершился матч разгромом соперников – 27:0 и Липецк «вскочил на подножку уходящего поезда».Герои заслуживают, чтобы назвать их поимённо: Егор Путилин, Кирилл Крылов, Владислав Чурсин (все ОК СШОР), Дмитрий Торшин, Евгений Полунчуков (оба РК «Липецк»), Андрей Завьялов, Никита Федянин (оба сборная Липецкой области).Финал VI Спартакиады учащихся по регби пройдёт в Крымске 3-4 августа. Главный тренер Сергей Бабкин сообщил GOROD48, что успешное выступление возможно, если команде помогут с тренировочными сборами, закупкой формы.К слову, липчане не участвовали в финалах Спартакиады с 2018 года, когда честь региона отстаивали игроки 1997-2000 г.р., многие из которых сейчас уже являются лидерами РК «Липецк».