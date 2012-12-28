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Спорт
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сегодня, 21:14
Как триста спартанцев…
Сборная области по регби вышла в финал Спартакиады учащихся вопреки грандиозным трудностям.
Игра на малой арене стадиона «Петровский» проходили по регби-7 (7 игроков на поле), а в Липецке сумели подготовить лишь…восьмерых регбистов 2004-07 г.р., способных выступать на этом уровне.
Толком потренироваться вместе собранные из разных команд ребята не смогли из-за занятости в других соревнованиях. До старта они успели провести лишь… одно совместное занятие.
Тимур Путилин получил травму на первенстве России U20 и помочь команде в городе на Неве не мог. Оставалось играть без замен, но и тут всё было не слава Богу: Дмитрий Крылов едва успел оправиться после перелома, до визита в Питер он провёл лишь четыре тренировки в щадящем бесконтактном ключе. Последствия травмы мешали Крылову и в ходе матчей: когда играть становилось невмоготу, липчане продолжали биться «минус один» т.е. вшестером. Неудивительно, что благополучным и укомплектованным сборным хозяев турнира из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области и Калининграда наши парни проиграли.
Но оставалась последняя пятая путёвка, на которую претендовали наша команда и сборная Курской области. И именно здесь липчане проявили лучшие игровые качества и несгибаемый характер. Уже после первого тайма счёт был – 12:0 в нашу пользу, а завершился матч разгромом соперников – 27:0 и Липецк «вскочил на подножку уходящего поезда».
Герои заслуживают, чтобы назвать их поимённо: Егор Путилин, Кирилл Крылов, Владислав Чурсин (все ОК СШОР), Дмитрий Торшин, Евгений Полунчуков (оба РК «Липецк»), Андрей Завьялов, Никита Федянин (оба сборная Липецкой области).
Финал VI Спартакиады учащихся по регби пройдёт в Крымске 3-4 августа. Главный тренер Сергей Бабкин сообщил GOROD48, что успешное выступление возможно, если команде помогут с тренировочными сборами, закупкой формы.
К слову, липчане не участвовали в финалах Спартакиады с 2018 года, когда честь региона отстаивали игроки 1997-2000 г.р., многие из которых сейчас уже являются лидерами РК «Липецк».
Команда-201. Это уже история
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