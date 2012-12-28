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Общество
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сегодня, 15:24
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Вход в благотворительный фонд завален одежной и обувью
Оказалось, вещи несут липчане вне часов работы фонда.
«В доме по адресу Гагарина, 77а находится благотворительный фонд, в котором постоянно устраивают свалку! Свалка в любое время года, внутри, на ступенях, иногда вещи растаскивают на лавочки стоящие во дворе, а потом засыпают этими вещами мусорки между домами 75 и 79».
В благотворительном фонде, оказывающем помощь малоимущим и многодетным, сами недовольны происходящим.
— На дверях обозначены часы нашей работы, но многие приносят вещи во внеурочное время. Мы вынуждено поставили ящик для сбора этих вещей, однако в выходные или вне часов нашей работы некоторые люди роются в этом ящике и разбрасывают вещи. Мы уже не знаем что делать. На шестом году работе такие проблемы возникли. Остается только просить липчан приносить вещи в отведенные часы работы, которые указаны на нашей вывеске, — рассказала руководитель фонда Татьяна.
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