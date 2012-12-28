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1299
сегодня, 15:24
8

Вход в благотворительный фонд завален одежной и обувью

Оказалось, вещи несут липчане вне часов работы фонда.

В социальных сетях жалуются на свалку одежды у дверей благотворительного фонда на улице Гагарина:

«В доме по адресу Гагарина, 77а находится благотворительный фонд, в котором постоянно устраивают свалку! Свалка в любое время года, внутри, на ступенях, иногда вещи растаскивают на лавочки стоящие во дворе, а потом засыпают этими вещами мусорки между домами 75 и 79».

В благотворительном фонде, оказывающем помощь малоимущим и многодетным, сами недовольны происходящим.

— На дверях обозначены часы нашей работы, но многие приносят вещи во внеурочное время. Мы вынуждено поставили ящик для сбора этих вещей, однако в выходные или вне часов нашей работы некоторые люди роются в этом ящике и разбрасывают вещи. Мы уже не знаем что делать. На шестом году работе такие проблемы возникли. Остается только просить липчан приносить вещи в отведенные часы работы, которые указаны на нашей вывеске, — рассказала руководитель фонда Татьяна.
мусор
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Бабки
8 минут назад
все волокут ,и нужное ,и ненужное ! Лишь бы было бесплатное !
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Animal planet.
27 минут назад
Я около помойки кладу и вещи разбирают. Один раз я свои джинсы и футболку видел на блошином рынке:))) На блошином почти ничего интересного уже нет.
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Турист
43 минуты назад
В других городах делают контейнеры для одежды,я сам не раз туда складывал...С поворотным механизмом. Туда положить можно,а достать нельзя, чтобы всякие цыгане там не рылись..... Вот и решена проблема. Можно камеру ещё над ним повесить...Всё решаемо, нужно просто захотеть
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Гоша
30 минут назад
Вот именно, все гениальное просто
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Атеист
50 минут назад
Облагораживать надо
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Переходите
54 минуты назад
На круглосуточную приёмку.
Ответить
Евгения
сегодня, 15:34
А ума не хватило в статье указать время работы организации и ее контактный телефон?
Ответить
.
46 минут назад
Так смысл не в этом, а том, что никакие вещи никому даром не сдались))
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