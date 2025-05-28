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2326
сегодня, 09:09
17

На улице Папина разбились мотоциклист и его пассажир

На их пути встретился дорожный знак «Мойка».

Утром 28 мая на улице Папина, недалеко от перекрестка с улицей Перова произошло ДТП с участием мотоцикла.

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По словам очевидцев, водитель не справился с управлением и зацепил опору дорожного знака «Автомойка», а также бордюр, после чего опрокинулся. 

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Водителю и пассажиру мотоцикла понадобилась помощь врачей.

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Со стороны казалось, будто они были пьяны. А на мотоцикле вместо номерного номерного знака красовалась табличка с надписью: «Твори бардак! Мы здесь проездом!»

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ДТП
мотоцикл
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Комментарии (17)

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Как гость
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Сначала новые
Хотели
18 минут назад
би-би ,получили бо-бо !
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ддд
22 минуты назад
Понаставили знаков и бордюров, проехать не дают четким поцанам.
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редактор
40 минут назад
Это не мотоцикл
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баба Маша
43 минуты назад
бейтесь больше если вы бараны
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Какие
49 минут назад
Всё таки добрые и святые липчане. Ну прям утопили бы всех в крови Горю радуются, радости печалятся Браво
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А где?
41 минуту назад
А где горе-то? Мотохамы легко отделались.
Ответить
Достали
50 минут назад
Чем больше тем лучше.
Ответить
Хорошо что
53 минуты назад
люди не пострадали.
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Ссёлки
59 минут назад
Хорошая новость для ,,яжематерей",которые накупили ,или откупились,чтобы не воспитывать и не заниматься своими детьми.
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Угу
45 минут назад
Новеньких заведут
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Гоголь Н.В.
сегодня, 09:34
Бардак то сотворили ?
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Кузьмич
сегодня, 09:28
Идиотов в России на 100 лет вперед припасено...
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Ква
50 минут назад
Если он был идиотом, то не смог придумать такое словосочетание, это ему порекомендовал умный идиот,который катается на дорогой машине с блатными номерами.
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