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Происшествия
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сегодня, 09:09
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На улице Папина разбились мотоциклист и его пассажир
На их пути встретился дорожный знак «Мойка».
По словам очевидцев, водитель не справился с управлением и зацепил опору дорожного знака «Автомойка», а также бордюр, после чего опрокинулся.
Водителю и пассажиру мотоцикла понадобилась помощь врачей.
Со стороны казалось, будто они были пьяны. А на мотоцикле вместо номерного номерного знака красовалась табличка с надписью: «Твори бардак! Мы здесь проездом!»
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