На улице Папина разбились мотоциклист и его пассажир

На их пути встретился дорожный знак «Мойка».



Утром 28 мая на улице Папина, недалеко от перекрестка с улицей Перова произошло ДТП с участием мотоцикла.По словам очевидцев, водитель не справился с управлением и зацепил опору дорожного знака «Автомойка», а также бордюр, после чего опрокинулся.Водителю и пассажиру мотоцикла понадобилась помощь врачей.Со стороны казалось, будто они были пьяны. А на мотоцикле вместо номерного номерного знака красовалась табличка с надписью: «Твори бардак! Мы здесь проездом!»