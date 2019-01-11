Написавший расписку о денежном займе исчезающими чернилами липчанин попал под суд

В мошенничестве его обвинили благодаря современным технологиям, стоящим на службе правоохранительных органов.

Каждый советский школьник знал, что Владимир Ильич Ульянов (Ленин) скрывал свои мысли от жандармов и надзирателей, используя молоко вместо чернил: глупый царский цензор не видел записей, которые появлялись на бумаге при нагреве. 47-летний липчанин Олег Бурлаков тоже был советским школьником и тоже читал рассказы Зои Воскресенской о находчивом вожде большевиков. И, очевидно, по их мотивам разработал гениальное, как ему показалось, преступление.



… Олег Бурлаков познакомился с ростовщиком Сергеем Левиным десять лет назад и с тех пор пользовался его услугами. Возвращая вовремя полученные суммы по договорной процентной ставке, он, так сказать, прикормил осторожного финансиста. Поэтому ему и не было отказано летом 2014 года в займе 800 тысяч рублей на развитие в Липецке сети табачных магазинов. Бурлаков взял у Левина эти деньги на полгода под 3% в месяц. На указанную сумму и условия кредита заемщик написал расписку и отдал в качестве залога кредитору золотой крест с россыпью мелких бриллиантов.



Через полгода Бурлаков подъехал к дому Левина на своей машине и в разговоре сообщил, что его бизнес испытывает трудности, что денег он ему отдать не может и что готов отдать лишь 144 тысячи рублей как выплату по процентам. Заемщик попросил кредитора отсрочить выплату долга еще на полгода, и тот пошел ему навстречу. Сергей Левин написал на своем экземпляре долговой расписки о том, что получил 144 тысячи рублей от Бурлакова. Тот, в свою очередь, захотел забрать эту бумагу и написать «банкиру» новую расписку, чтобы, мол, начать отчет выплаты тела кредита и процентной ставки с новой даты. Левин согласился.



Расчетливого финансиста, правда, удивило то, что Бурлаков взялся писать расписку какой-то странной ручкой, отказавшись взять протянутую ему обычную шариковую. Вернувшись домой, ростовщик еще раз решил взглянуть на документ и обомлел: чернила исчезали прямо на его глазах! Левин тут же засунул расписку в домашний сканер и попытался сделать копию текста, который еще оставался виден, но тщетно - из принтера выполз девственно чистый лист бумаги!



Сразу же после этого инцидента Бурлаков стал избегать общения с Левиным, который, оставшись без денег, но с крестом (к счастью, ювелирное украшение было настоящим - рыночная стоимость изделия была оценена в 170 тысяч рублей), поспешил с заявлением о совершенном в отношении него преступлении в полицию и с гражданским иском - в Правобережный суд Липецка.



После проведения ряда специальных экспертиз, восстановившей текст расписки, полиция в отношении Олега Бурлакова возбудила уголовное дело по ч.3. ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное в крупном размере»). После окончания рассмотрения гражданского дела, по результатам которого Бурлаков обязан возместить причинный Левину материальный ушерб, заемщик пошел под уголовный суд. И вчера был признан виновным в инкриминированном ему преступлении.



По санкции статьи Уголовного кодекса подсудимому грозило лишение свободы на срок до шести лет со штрафом, но судья Советского районного суда Наталья Демьяновская проявила к Олегу Бурлакову истинный гуманизм, приговорив его к трем годам лишения свободы условно даже при том, что тот не признал совершенного преступления и, соответственно, не раскаялся в содеянном.