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46 минут назад

На НЛМК определили лучших слесарей по ремонту автомобилей

На Новолипецком металлургическом комбинате провели конкурс «Лучший по профессии» среди слесарей по ремонту автомобилей. 

Соревнования состояли из двух этапов: сначала 37 участников сдали теоретический тест, а затем 11 набравших наибольшие баллы боролись за звание победителя. В финальном задании конкурсанты разбирали и собирали фрикционную муфту коробки передач карьерного самосвала — устройство, отвечающее за плавность переключения передач. Оценивались скорость и качество выполнения работы.

«Лучшим по профессии» стал Евгений Ефремов, слесарь по ремонту автомобилей автотранспортного управления. Ранее Евгений уже участвовал в конкурсе, но победить удалось впервые. Второе место занял его коллега Александр Грущенко, третье — Владимир Дуняшин.

— Конкурс — хорошая возможность оценить свои силы и силы коллег. Рад, что принял в нем участие и даже занял призовое место. Понял, что есть, к чему стремиться и куда расти. Для меня очень важно не стоять на одном месте, а всесторонне развиваться. И компания дает такую возможность, — поделился Владимир Дуняшин.

Автослесарь Павел Базыкин получил звание «Лучший молодой рабочий». Эту награду присуждают участнику соревнований в возрасте до 30 лет, набравшему наибольший балл.

Вместе с почетным званием победитель и призеры получают денежное вознаграждение в размере от 25 до 60 тысяч рублей в зависимости от занятого места.

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