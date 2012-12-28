+2 рубля по налу и безналу: с 1 июня в Липецке вырастет тариф на проезд общественном транспорте.
Стена строящегося дома обрушилась на рабочих в Тракторном: один погиб, второй искалечен
Липецкая вечЁрка: разбившийся в церкви, нечто в реке Воронеж и столб дыма над Сырским Рудником
Стена строящегося дома обрушилась на рабочих в Тракторном: один погиб, второй искалечен
НЛМК Live
179
46 минут назад
На НЛМК определили лучших слесарей по ремонту автомобилей
На Новолипецком металлургическом комбинате провели конкурс «Лучший по профессии» среди слесарей по ремонту автомобилей.
«Лучшим по профессии» стал Евгений Ефремов, слесарь по ремонту автомобилей автотранспортного управления. Ранее Евгений уже участвовал в конкурсе, но победить удалось впервые. Второе место занял его коллега Александр Грущенко, третье — Владимир Дуняшин.
— Конкурс — хорошая возможность оценить свои силы и силы коллег. Рад, что принял в нем участие и даже занял призовое место. Понял, что есть, к чему стремиться и куда расти. Для меня очень важно не стоять на одном месте, а всесторонне развиваться. И компания дает такую возможность, — поделился Владимир Дуняшин.
Автослесарь Павел Базыкин получил звание «Лучший молодой рабочий». Эту награду присуждают участнику соревнований в возрасте до 30 лет, набравшему наибольший балл.
Вместе с почетным званием победитель и призеры получают денежное вознаграждение в размере от 25 до 60 тысяч рублей в зависимости от занятого места.
0
0
0
0
0