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«Река Липовка скоро станет судоходной»: возле молокозавода прорвало водопровод
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Общество
652
30 минут назад
7

«Река Липовка скоро станет судоходной»: возле молокозавода прорвало водопровод

Сразу в 10-ти микрорайонах Липецка возможны перебои в подаче воды.

Сегодня утром на улице Катукова возле молокозавода прорвало трубу системы водоснабжения.

«Река Липовка скоро станет судоходной», — сострили читатели GOROD48.

Компания «РВК-Липецк» предупредила, что в связи с утечкой возможно снижение давления холодной воды или ее отсутствие в микрорайонах № 19, 26-29, МЖК, «Победа», «Европейском», «Университетском», «Елецком». Сотрудники энергокомпании уже выехали на место порыва для оценки и ликвидации нештатной ситуации.

«Ведутся работы по минимизации района отключения для проведения ремонтных работ», — добавили в «РВК-Липецк
отключение воды
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Гостья
10 минут назад
22 микр. в списке нет, воды тоже нет.
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Р
11 минут назад
Одни успехи каждый день. Скоро Афганистану видимо завидовать будем
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яяяя
11 минут назад
Ну, вот. Не было такого никогда и случилось...
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САИ
12 минут назад
Это плановый порыв или аварийный? Обычно у РВК все утечки плановые!
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Да уж
13 минут назад
Жителей многоквартирных домов кошмарят проверками счётчиков и пугают перерасчётами по нормативу в случае недопуска контролёров, а тут просто десятки тонн воды изливаются. Где логика?
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Р
16 минут назад
Каждый день одни успехи несменяемых. Скоро видимо идём ко дну. А время и все возможности были в развитии стоаны
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Шо опьять
16 минут назад
Это движуха и рывки,а может гнилые трубы надо менять,а не латать.
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