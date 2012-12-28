+2 рубля по налу и безналу: с 1 июня в Липецке вырастет тариф на проезд общественном транспорте.
Общество
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30 минут назад
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«Река Липовка скоро станет судоходной»: возле молокозавода прорвало водопровод
Сразу в 10-ти микрорайонах Липецка возможны перебои в подаче воды.
«Река Липовка скоро станет судоходной», — сострили читатели GOROD48.
Компания «РВК-Липецк» предупредила, что в связи с утечкой возможно снижение давления холодной воды или ее отсутствие в микрорайонах № 19, 26-29, МЖК, «Победа», «Европейском», «Университетском», «Елецком». Сотрудники энергокомпании уже выехали на место порыва для оценки и ликвидации нештатной ситуации.
«Ведутся работы по минимизации района отключения для проведения ремонтных работ», — добавили в «РВК-Липецк
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