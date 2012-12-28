«Река Липовка скоро станет судоходной»: возле молокозавода прорвало водопровод

Сразу в 10-ти микрорайонах Липецка возможны перебои в подаче воды.

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Сегодня утром на улице Катукова возле молокозавода прорвало трубу системы водоснабжения.«Река Липовка скоро станет судоходной», — сострили читатели GOROD48.Компания «РВК-Липецк» предупредила, что в связи с утечкой возможно снижение давления холодной воды или ее отсутствие в микрорайонах № 19, 26-29, МЖК, «Победа», «Европейском», «Университетском», «Елецком». Сотрудники энергокомпании уже выехали на место порыва для оценки и ликвидации нештатной ситуации.«Ведутся работы по минимизации района отключения для проведения ремонтных работ», — добавили в «РВК-Липецк