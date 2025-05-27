Водитель и 13 пассажиров автобуса «Елец — Воронеж» пострадали в ДТП

По факту ДТП с участием пассажирского автобуса и двух автомобилей возбуждено уголовное дело.

27 мая на трассе «Дон» в Рамонском районе Воронежской области автобус «Ман» рейса «Елец — Воронеж» столкнулся с автомобилем «Донг Фенг», который по инерции врезался в грузовик «КамАЗ».В аварии пострадали 13 пассажиров автобуса, его 61-летний водитель, а также 37-летний водитель «Донг Фенг». Всего в автобусе находилось 40 человек.«Водитель пассажирского автобуса не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля, — сообщили в ГУМВД России по Воронежской области. — Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».