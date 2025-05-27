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Происшествия
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9 минут назад
Водитель и 13 пассажиров автобуса «Елец — Воронеж» пострадали в ДТП
По факту ДТП с участием пассажирского автобуса и двух автомобилей возбуждено уголовное дело.
В аварии пострадали 13 пассажиров автобуса, его 61-летний водитель, а также 37-летний водитель «Донг Фенг». Всего в автобусе находилось 40 человек.
«Водитель пассажирского автобуса не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля, — сообщили в ГУМВД России по Воронежской области. — Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Фото: 36.мвд.рф
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