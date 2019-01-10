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Ветеран труда костылём избил полицейского

12 1205
#нападение #суд
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Ветеран труда костылём избил полицейского

Буйного пенсионера отправили под суд.

Советский районный суд Липецка вынес приговор по обвинению в нападении на полицейского. Старшего сержанта ОП №8 побил пенсионер - ветеран труда и отличник производства.

Как указано в материалах суда, преступление было совершено вечером 18 мая 2018 года. Наряд полиции прибыл на сообщение о буйном пьяном пенсионере в дом №22 по улице Терешковой. Там они обнаружили выпившего мужчину на костылях. Одним из них пенсионер стал бить старшего сержанта. Первый удар попал в цель, замахнувшись во второй раз, пенсионер промахнулся; его действия блокировали полицейские. На ветерана труда завели уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Еще до суда полицейский и пенсионер помирились, сержант просил не наказывать подсудимого строго.

Суд признал мужчину виновным в применении насилия в отношении полицейского и наказал его штрафом в 10 000 рублей. Орудие преступления — костыль — пенсионеру вернули.
12 1205
#нападение #суд
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Комментарии (12)

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Максим

4 минуты назад
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Житель

6 минут назад
Надо было костыдь ментенку в очко засунуть и провернуть
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а топилин

22 минуты назад
сказал, что молодеж тупИт и много хочет. Хотелки маловаты для минтрудА
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гость

29 минут назад
Пердяй, нужно тебе этот костыль вставить недоумок ты конченный!Про землю совсем умный никогда не скажет!
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Смех да и только

35 минут назад
Таких полицейских гнать надо из органов, что за правоохранитель, который от инвалида люлей получил? он с нивалидом совладать не смог, а что будет если ему гопничек матерый попадется)))) Расплакался небось еще...
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Пердяй

36 минут назад
надо было ему это костыль в срачевню вставить! совсем эти деды за*ратые охренели! им уж в пору о земле задуматься, а они все рогатятся
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Костылин

38 минут назад
Не стареют душой ветераны! Отличник социалистического производства вступил в неравную схватку с полицайским аппаратом олигархобюрократов и вышел с минимальными потерями. ..и вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди, и Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди!
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Гость

38 минут назад
Что за цирк? Помирились, поженились, и жить вместе стали?
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Студгородок, 26

39 минут назад
В нашем доме проживает 70 летний пенс Толик. Сосед таскал его и в суд, и в полицию. Как проглотит стакан самогону, так давай долбить со всей дури в дверь соседа, пугая детей в подъезде. А жена Маринка- та еще сплетница, соберет бабок с округи, и ну кричать в окна соседу- выходи такой сякой! Ничего, приструним за язык и Марину
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Сергей 13

45 минут назад
Страшно подумать,шо будет,если эти пенсы,как во Франции попрут,куды полицаи бечь будут?А когда пенсы победят,полицаи ведь на помойке подохнут!
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