Ветеран труда костылём избил полицейского

Буйного пенсионера отправили под суд.

Советский районный суд Липецка вынес приговор по обвинению в нападении на полицейского. Старшего сержанта ОП №8 побил пенсионер - ветеран труда и отличник производства.



Как указано в материалах суда, преступление было совершено вечером 18 мая 2018 года. Наряд полиции прибыл на сообщение о буйном пьяном пенсионере в дом №22 по улице Терешковой. Там они обнаружили выпившего мужчину на костылях. Одним из них пенсионер стал бить старшего сержанта. Первый удар попал в цель, замахнувшись во второй раз, пенсионер промахнулся; его действия блокировали полицейские. На ветерана труда завели уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Еще до суда полицейский и пенсионер помирились, сержант просил не наказывать подсудимого строго.



Суд признал мужчину виновным в применении насилия в отношении полицейского и наказал его штрафом в 10 000 рублей. Орудие преступления — костыль — пенсионеру вернули.