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Происшествия
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30 минут назад
В Ельце и Елецком районе — угроза атаки БПЛА
– По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам.
– Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг.
– Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».
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