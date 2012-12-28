В Ельце и Елецком районе — угроза атаки БПЛА

В Ельце и Елецком районе объявлен красный уровень угрозы.– По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам.– Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг.– Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».