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сегодня, 17:02
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Площадки для игр и спорта, озеленение и освещение: жители 22-го и 26-го микрорайонов ставят задачи

Третья стратегическая сессия жителей 22-го и 26-го микрорайонов по определению приоритетов благоустройства прошла 27 мая в 20-й школе. Уже традиционно после рассказа модератора — депутата горсовета Липецка Михаила Русакова — жители районов работали в группах, затем обосновывали выбранные приоритеты по развитию района и общим голосованием выбирали самое важное.

Что уже сделано

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За последние годы в 22-м и 26-м микрорайонах благоустроен сквер и пешеходная зона на ул. Белана, приведена в порядок большая часть основных внутриквартальных дорог, в том числе проведён ямочный ремонт съездов с улиц 60 лет СССР, Катукова, а также на Бунина, 3,5,7. Проведено уличное освещение от торца дома Бунина, 9 до 20 школы, а по всему округу установлены 537 видеокамер. Благоустроены двор, расширена парковка и установлены дополнительные опоры освещения на улице Катукова, рядом с гимназией №69. Обновлены пять дворов, среди которых самый известный — на улице Бунина, 12, 14, 16, 18, где проведено благоустройство при поддержке фонда «Милосердие». Совместно с фондом в микрорайонах проведено озеленение, во дворах установлены урны и лавочки, оказана помощь многодетным семьям, школам и детским садам, организованы праздники для детей.

Мягкие площадки и комбинированная коробка

Мать воспитанника детского сада №20 рассказала Михаилу Русакову, что на полу веранды в прогулочном дворе детсада появилась дыра. Как выяснилось, Русаков уже в курсе.

— Мы как раз уже привезли краску, я лично её разгружал. На днях завезём доски и сделаем новый пол, — обрадовал он маму.
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Продолжил детсадовскую тему Антон Кириллов. Он рассказал, что в прогулочных двориках детского сада №20 для малышей покрытие мягкое, а для детей постарше — асфальт. Бывает, что дети, заигравшись, падают и получают ссадины.

— Можно сделать и для старших детей мягкое покрытие?

— С руководством детского сада и департаментом образования мы обязательно это обсудим, — ответил Михаил Русаков.
Следом заговорили о покрытии площадок для школьников.

— Рядом с Бунина, 15 есть большая футбольная площадка. Она асфальтированная. Ну какой футбол на асфальте? А вот хоккейных площадок нет. Можно там сделать хоккейную коробку? — предложила Олеся Кулакова.

— Вы знаете, действительно, некоторые жители микрорайона не раз просили коробку. Но мы видели, какая была прошлая зима, и по прогнозам синоптиков такие зимы теперь будут частыми. Коробку поставим, а мороза не будет. Давайте подумаем над обустройством комбинированной площадки: если позволит погода, будет место, где можно залить лёд, — предложил компромисс Михаил Русаков.
Один из участников стратегической сессии, Александр, рассказал, что детская и спортивная площадка во дворе на Бунина, 12 — большая и хорошо оборудованная. Но детей на ней играет много, и снаряды изнашиваются быстро.

— Можно ли как-то своевременно их ремонтировать и следить за состоянием, чтобы не создавать опасности травм?

— В наших двух микрорайонах две такие большие и, можно сказать, эксклюзивные площадки. Я напомню соответствующим службам об этом, — пообещал депутат горсовета.

Живые изгороди и облагороженные мусорки

Дворы из-за машин стали тесными, и места нужно предусматривать буквально для всего: и для детских площадок, и для карманов, чтобы машины могли разъезжаться, и для мусорных площадок, и для скамеек. А многие просят ещё и беседки! Вопрос, как теперь быть с озеленением, важный.

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— Без зелёных насаждений никуда. Давайте подумаем вместе, может, нам определить ещё пару мест в микрорайоне под аллеи или даже сады? — предложил Михаил Русаков.

Жителям районов такая идея понравилась.

— На Стаханова, 51 две контейнерные площадки. Может быть, высадить там зелёные насаждения, чтобы площадки не напоминали помойки? — предложила Екатерина Светлова.

— Мы уже начали решать эту проблему, и у вас, и на Бунина, 10, и в Учебном переулке, 20, где тоже просят. Контейнерные площадки часто просят облагораживать, устанавливать ящики с крышками, чтобы мусор не разлетался. Этим всем мы занимаемся в текущем режиме, — поделился Михаил Русаков.

Доступная среда и раскопки

На стратегической сессии зашла речь и о доступной среде. Многодетная мать рассказала, что по микрорайонам с колясками ходить нелегко: мало съездов и заездов на пешеходные дорожки, а то их и вовсе нет. С этой проблемой сталкиваются не только мамы, но и люди с ограниченными возможностями.

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— Мы уже начали обустраивать все подъезды и подходы к поликлинике №7 и продолжим работу. У Теперика, 1 частично разрыта детская площадка для выполнения работ по подключению к газопроводу. Но те, кто работает по контракту, обязаны всё восстановить. Через несколько дней лично всё проконтролирую, — пообещал Михаил Русаков

Баня и дети

Обсуждалась и неожиданная тема: баня на Белана, 21. Родители рассказали, что им неудобно перед детьми, когда полуголые мужчины, да ещё и с пивом, выходят охладиться на улицу.

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Михаил Русаков пообещал обсудить с владельцами бани введение правил поведения для её посетителей.

— Это нарушение, и с этим необходимо бороться, в том числе при помощи правоохранительных органов. В Липецке эта борьба идёт полным ходом: закрываются наливайки в домах, а тех, кто распивает пиво в общественных местах, наказывают административно.

Выбор липчан

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После обсуждения «узких мест» районов жители 22-го и 26-го выбрали для скорейшего выполнения благоустройство детских и спортивных площадок, озеленение и освещение.

— И вопросы, и адреса проблем — часто одни и те же. Но на каждой такой сессии появляются и новые темы и предложения. Я рад такой активности людей, их неравнодушию. В наших микрорайонах мы решили многие проблемы, и с такими дружными жителями сделаем и остальное. И ещё важно, что на таких сессиях липчане выстраивают добрососедские отношения, знакомятся друг с другом, становясь одной большой семьёй, — заключил Михаил Русаков.

стратегическая сессия
наказы избирателей
Михаил Русаков
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Хохо
32 минуты назад
Фотограф ХОРОШ!) норм сюжеты поймал)))
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007
37 минут назад
Чем баня то помешала?и что что стоят посетители они в бане отдыхают . по бакальчику выпивают и что?не смотрите
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спортсмэн
25 минут назад
Скажем пиву -нет ! Даешь ,здоровый образ жизни !
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