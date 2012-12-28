Сухая и жаркая погода погостит в Липецкой области еще один день

Послезавтра в Липецкой области местами пройдут дожди, однако они не повлияют на жару.

29 мая территория Липецкой области будет находиться в области повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. 30 и 31 мая погода будет неустойчивой, днем местами ожидаются небольшие дожди с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 21-22 градуса тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 мая в Липецкой области будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +12 до +17 градусов, днем — от +27 до +32 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +13 до +15 градусов, днем — от +29 до +31 градусов.День 29 мая стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2017 году — 0 градусов.