+2 рубля по налу и безналу: с 1 июня в Липецке вырастет тариф на проезд общественном транспорте.
Стена строящегося дома обрушилась на рабочих в Тракторном: один погиб, второй искалечен
Липецкая вечЁрка: разбившийся в церкви, нечто в реке Воронеж и столб дыма над Сырским Рудником
Сегодня в Липецке: День пограничника, каждый 4-й школьник нашёл работу на каникулах, богачи стонут от трудностей жизни
Площадки для игр и спорта, озеленение и освещение: жители 22-го и 26-го микрорайонов ставят задачи
Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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Сухая и жаркая погода погостит в Липецкой области еще один день
Послезавтра в Липецкой области местами пройдут дожди, однако они не повлияют на жару.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 мая в Липецкой области будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +12 до +17 градусов, днем — от +27 до +32 градусов.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +13 до +15 градусов, днем — от +29 до +31 градусов.
День 29 мая стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2017 году — 0 градусов.
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