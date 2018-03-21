Управляющие Компании в Липецке-2

Кто есть кто в коммунальном бизнесе? Как липецкие коммунальщики давят горожан и высасывают средства из муниципальной казны. Почему вице-мэр Липецка назвал «управляшки» финансовыми пирамидами и что из этого вышло?

Бизнес со связями После развала Советского Союза с его системой ЖЭКов в Липецке были созданы несколько крупных коммунальных компаний, горжилуправлений, которые и разделили между собой имеющиеся тогда 8,5 млн кв.м. жилья. Потом появилась служба «Единый заказчик». Затем возникли первые крупные управляющие компании: «Левобережная», «Правобережная», «Центральная», МУП «Второе ГЖУ». Позже, в нулевые они породили «управляшки» привычного нам вида. Понятно, что их руководителями стали не посторонние коммуналке люди.



Возьмем, к примеру,



А вот другая династия, или, скорее, семейный подряд. Виктор Комиссаров работал у Николая Корвякова в департаменте ЖКХ начальником управления. В его бытность начальником МУП «Второе городское жилищное управление» Виктор Комиссаров работал на том же предприятии главным инженером. А в июне 2003 Комисаров возглавил МУП «Городская управляющая компания», впоследствии превратившейся в современные наши управляющие компании «Центральная», «Правобережная», «Левобережная». Жена Виктора Комиссарова Ольга Зоткина стала тогда учредителем по меньшей мере пяти организаций, так или иначе связанных с ЖКХ, в том числе трех управляющих компаний - ООО «УК Липецкий коммунальщик», ООО «УК Технологии Строительства и Управления», ООО «УК Стахановская». Кроме того, по имеющейся информации, Ольге Зоткиной принадлежали в то время немалые доли в уставных капиталах ООО «Чистый Город», ООО «Управление и Клининг», ООО «ЭКиС», ООО «ЭКиС-Л», ООО «Управляющая компания Октябрьская» и ООО «Управляющая компания Левобережная».



Перспективный коллега Виктора Комиссарова Сергей Ткаченко возглавил ООО «УК Левобережная» после его ухода с поста директора. Жена Сергея Ткаченко Наталья имела 30% в уставном капитале и вошла в состав учредителей ООО «Управляющая компания Октябрьская».

Избранным можно не платить! Государство заплатит за них! 00-е годы стали самыми тучными для руководителей липецких «управляшек». Просто потому, что им благоволил глава Липецка Михаил Гулевский. Именно тогда УК плотно сели на субсидирование из муниципального бюджета, попутно перестав расплачиваться с муниципальной же ресурсоснабжающей организацией, ЛГЭКом. И вот что из этого вышло.







Хроническое накопление задолженности «управляшками» поставило АО «ЛГЭК» в роль фактического кредитора всего жилищно-коммунального комплекса города. Но почему деятельность по взысканию долгов с УК оказалась не по душе руководителям города?



- ... я ЛГЭКу говорю: «Не трожь сегодня Ткаченко (руководителя УК. - Прим. GOROD48)! Или не трожь сегодня Расторгуева (руководителя УК «Матырское»)». Не лезь к нему!..







- Если посмотреть на экономику управляющих компаний, то некоторые из них работают по принципу сита, - говорит на условиях анонимности GOROD48 работник прокуратуры Липецкой области. - То есть в УК остаются убытки, а вся прибыль осаживается в сервисных организациях, созданных теми же собственниками УК. Выходит, что за уборку, покраску, всяческие ремонты учредители УК платят не рыночным субъектам вообще, а вполне конкретным, своим организациям. Это, похоже, общее правило. Иначе как получается, что у некоторых УК убытки превосходят объемы тарифной выручки? Неужели в сфере ЖКХ работают исключительно альтруисты?



Весной 2012 много шума наделала



Аудиторы выяснили, что возмещать убытки «управляшкам» именно так, в виде субсидий из городского бюджета, было незаконно! Ведь получилось, что годами департамент ЖКХ мэрии перекачивал коммерческим организациям, как правило, аффилированным с чиновниками, бюджетные средства. При этом на бюджетном подсосе сидели всего 20 управляющих компаний из тогда существующих 45-ти: право на субсидии имели почему-то только те фирмы, у которых были концы либо в мэрии, либо в горсовете.



Счетная палата Липецка сделала вывод о том, что по отоплению, например, управляющие компании производили начисления населению платежей за отапливаемую площадь по нормативу, а с ресурсоснабжающими организациями рассчитывались по показаниям общедомовых приборов учета! Только по одному многоквартирному дому, находившемуся в управлении УК «Октябрьская», сумма небаланса, излишне, по мнению аудиторов Счетной палаты, начисленная к оплате, выросла на 109,3 тысячи рублей! А таких домов по Липецку - тысячи!



Оказалось, что управляющие компании в своих расчетах с энергетиками игнорируют показания общедомовых приборов учёта. Так, проанализировав деятельность УК «Центральная», «Правобережная», «Привокзальная», аудиторы пришли к заключению, что «для расчётов по холодной воде используются показания только 57% от оприборенных домов и тепловой энергии – 64 процентов. В результате по домам, по которым отсутствуют показания приборов учета или показания по ним некорректные объёмы потребления ресурсов ООО «ЛГЭК» исчисляет исходя из установленных нормативов, что зачастую приводит к увеличению объемов потребленных ресурсов и, следовательно, к увеличению «небаланса».» По данным аудиторов, «в случае отсутствия показаний общедомового прибора учёта количество поставленной горячей воды, рассчитанное исходя из норматива, увеличивается в среднем в 1,5 раза, а в отдельных случаях в 5 раз! »







Были вскрыты и иные факторы, увеличивавшие «небаланс»». Например, растягивание до 7 месяцев сроков поверки общедомовых приборов учета. За счет этого «небаланс» по 10 взятым в расчет многоквартирным домам искусственно вырос на 632 тысячи рублей. То есть по городу в целом речь можно было вести о сотнях миллионов! И весь этот банкет оплачивали, с одной стороны, горожане, с другой - городской бюджет.



Проверяющие выявили еще одну схему навара «управляшек» на бюджете, связанную с возвратом им НДС. Причем в казну «управляшки» кладут копейку, а оттуда вынимают рубль. Пример - ООО «ГУК «Центральная». В 2011 году только этой «управляшкой» «возмещено НДС из федерального бюджета в размере 105 млн рублей, что почти в 60 раз больше всех уплаченных налоговых платежей данным налогоплательщиком за этот период.» Другой пример - ГУК «Правобережная». Ей в 2010-2011 годах «возмещено из федерального бюджета 55,8 и 18 млн рублей, соответственно, что в 5,5 и 17 раз больше, её суммарных налоговых отчислений». Рекорд же принадлежит другому детищу Валерия Комиссарова, ГУКу «Левобережная»: «за последние 5 лет ей возмещено из федерального бюджета свыше 80 млн рублей, что превышает совокупный объём уплаченных этой организацией налогов в 340 раз»







Эта ситуация не осталась незамеченной в столице. Так, в своем письме на имя Владимира Малиновского, заместителя генпрокурора РФ Юрия Чайки, заместитель полпреда президента РФ по ЦФО Ольга Атюкова написала: «Установлено, что в сфере эксплуатации жилищного фонда Липецка происходит вывод бюджетных средств через управляющие компании, в т.ч. посредством компенсации «небалансов» и НДС. При этом качество предоставляемых коммунальных услуг существенно ухудшается. ... Консолидация и наращивание убытков управляющих компаний происходит независимо от уровня оплаты коммунальных услуг населением, а следовательно носит искусственных характер и необоснованно ведет к росту задолженности перед ресурсоснабжающими организациями ».











70% долгов УК перед «большой энергетикой», кстати, висели на тех «управляшках», которые учреждены либо депутатами Липецкого горсовета от «Единой России» (Анатолий Наумов), либо родственниками и друзьями чиновников, работающих в мэрии (Виктор Комиссаров, Александр Долгов).



Проверяющие из аппарата полномочного представителя президента РФ по ЦФО проверили и формирование так называемых «небалансов». И написали: «искусственному завышению долгов управляющих компаний перед поставщиками энергоресурсов способствует игнорирование в расчетах с ресурсоснабжающими организациями показателей общедомовых приборов учета. По данным Счетной палаты г. Липецка, при расчетах за тепловую энергию используются показания 44-55% установленных приборов ... По данным Счетной палаты г. Липецка, при отсутствии показаний общедомового прибора учета количество поставленной горячей воды, рассчитанное исходя из норматива, увеличивается в среднем в 1,5 раза, а в отдельных случаях - до 5 раз... Таким образом, «небалансы» носят искусственных характер .».











Далее в письме на имя заместителя генпрокурора РФ Владимира Малиновского приводится и сумма незаконно возмещенных на покрытие «виртуальных» убытков управляющих компаний от так называемого «небаланса» за 2010, 2011 и 4 месяца 2012 года - 355 миллионов рублей!





Пирамиды управляющих компаний В ботанике есть термин: «перекрестное опыление». Это - тип опыления у растений, при котором пыльца от одного цветка переносится на рыльце пестика другого цветка. По этому же принципу пыльцу - бюджетные средства и деньги населения - учредители и руководители «управляшек» переносят от одного «рыльца» на другое. В итоге одни УК дробятся, другие умирают, третьи нарождаются. А страдают горожане.



Возьмем ГУК «Центральная», которой в нулевые рулил депутат горсовета Анатолий Наумов. Ее учредители - Владимир Шальнев и Валерий Янсон - также являлись тогда членами правления ГУКов «Центральная-1», «Центральная-2», «Центральная-3», «Центральная-4». Еще одним учредителем ГУКа «Центральная» была Ольга Шальнева, невестка Владимира Шальнева. Брат Владимира Шальнева Александр Шальнев (сейчас - депутат горсовета и руководитель УК «Центральная-Л»), - был тогда учредителем ГУКа «Центральная-1» и директором ГУКа «Центральная-2». А вот родственница Валерия Янсона Нина Янсон являлась учредителем УК «Сокол». Но это еще не все. Другие учредители ГУКа «Центральная» - Владимир Усов и Вячеслав Бадулин - фигурировали в качестве участников других ООО: УК «Правобережная», ГУКа «Левобережная».



Этакий клуб единомышленников получается.



ООО «ГУК Центральная» была создана в Липецке в 2005 году. С тех пор коммунальных контор под вывеской «Центральная» в Липецке расплодилось аж пять: «Центральная-1», «Центральная-2», «Центральная-3», «Центральная-4», и, наконец, «Центральная-Л». Учредителями четырех «номерных» «Центральных» были Валерий Янсон и Владимир Шальнев. Эти компании постоянно реорганизовывались, проходили через процедуру банкротства. И если «Центральные» Владимира Шальнева исчезли, то «Центральная-Л» его брата Александра Шальнева благополучно работает.



В официальной биографии Александра Шальнева на сайте горсовета сказано, что в 2006 году он стал главным теплотехником ООО «ГУК «Центральная», которым руководил Владимир Шальнев. Карьера Александра Шальнева такова: в 2008 году он - главный энергетик, а потом - замдиректора ГУК «Центральная». С 2012 года - директор «Центральной-Л». Причем в Липецке есть две «Центральных» с литерой «Л», но разными государственными регистрационными номерами и датами создания. И ту, и другую учредил Александр Шальнев (одну - в 2012 году, вторую - в 2016-м).



Таким образом, народный избранник Александр Шальнев, член комиссий по жилищно-коммунальному хозяйству, а также по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике клонирует «управляшки», которые копят долги.



Другой группой одноименных «управляшек» руководил коллега Шальнева по депутатскому корпусу Юрий Шкляров. Судя по выпискам из единого государственного реестра юридических лиц, он является учредителем ООО «УК «Привокзальная» и ООО «ГУК «Привокзальная».



Третьей группой управляшек руководил Сергей Ткаченко, который с 2005 по 2010 год работал в ООО «ГУК «Левобережная» сначала заместителем генерального директора, а затем с 2008 года – её генеральным директором.



Все эти группы «управляшек» участвовали в получении бюджетных средств на небалансы и компенсацию налогов.



… 25 февраля 2013 года у



Чиновник тогда сообщил, что в дублирующих УК потерялись миллиарды рублей. И назвал случившееся финансовой пирамидой.



- Таким образом, появившиеся новые УК начинали работу с нуля, осуществляя ту же работу, которую делали прежние УК, - сказал вице-мэр. - Отсюда и появились «Центральная-1», «Центральная-2», УК «Матырская», УК «Матырское», «Комфорт-Л» и так далее. Стали появляться так называемые пирамиды, это когда УК над УК, еще одна УК - над ними обеими. В рамках гражданского законодательства все было в порядке, а финансовые потоки шли куда-то вверх, неким конечным бенефициарам. А крохи от финансового пирога оставались тем подрядным организациям, которые, собственно, и осуществляли работы по ремонту и содержанию жилья. Вот такая система нами была выявлена, и мы обратились в полицию, чтобы УВД помогло нам во всем разобраться.



Но до суда не дошло ни одно уголовное дело. А дело «управляшек» по-прежнему процветает: накопив критические долги, они просто прекращают свое существование. Так, в 2016 и 2017 годах перестали работать помимо уже выше названных такие УК как «Правобережная», «Стахановская», «Технологии Строительства и Управления»…



Но на месте этих отвалившихся «управляшек» тут же появятся новые, и с чистого листа, с нулевыми долгами перед РСО начнут копить новые долги и при этом продолжат брать деньги с населения.



Итак, «управляшки» возглавляемые депутатами – это зло или нет? Как заставить работать компанию, находящуюся под покровительством народных избранников? Попробуем разобраться в следующей публикации.

В публикации «Управляющие Компании в Липецке» мы рассказали об очередной попытке мэрии создать рейтинг управляющих компаний при наличии имеющегося федерального, а также дали слово липчанам, которые обслуживаются организациями, возглавляемыми депутатами горсовета (если исходить из мнений наших респондентов, то места их «управляшек» - на дне народного рейтинга). Также мы задались вопросом доходности УК и выяснили, что трудно отыскать иные бизнес-структуры, в которых было бы такое непрозрачное тарифообразование. Теперь попытаемся разобраться, почему в мэрии в свое время были созданы преференции именно для некоторых УК.После развала Советского Союза с его системой ЖЭКов в Липецке были созданы несколько крупных коммунальных компаний, горжилуправлений, которые и разделили между собой имеющиеся тогда 8,5 млн кв.м. жилья. Потом появилась служба «Единый заказчик». Затем возникли первые крупные управляющие компании: «Левобережная», «Правобережная», «Центральная», МУП «Второе ГЖУ». Позже, в нулевые они породили «управляшки» привычного нам вида. Понятно, что их руководителями стали не посторонние коммуналке люди.Возьмем, к примеру, Анатолия Наумова , который в 90-е был начальником МУП «Второе ГЖУ» (тогда же он избрался и депутатом Липецкого горсовета). В нулевые Наумов был директором крупнейшей и самой убыточной «управляшки» города, «Центральной» (в 2010 году долги предприятия превысили 100 млн рублей). Так получилось, что некая Наумова Валерия Анатольевна стала тогда одним из учредителей ООО «Липецклифт» - фактического монополиста в городском лифтовом хозяйстве. А другим учредителем Липецклифта был тогда Корвяков Федор Николаевич, сын другого видного руководителя липецкой коммуналки Николая Корвякова, который в 2002-2007 и 2013-2014 годах работал председателем департамента ЖКХ мэрии.А вот другая династия, или, скорее, семейный подряд. Виктор Комиссаров работал у Николая Корвякова в департаменте ЖКХ начальником управления. В его бытность начальником МУП «Второе городское жилищное управление» Виктор Комиссаров работал на том же предприятии главным инженером. А в июне 2003 Комисаров возглавил МУП «Городская управляющая компания», впоследствии превратившейся в современные наши управляющие компании «Центральная», «Правобережная», «Левобережная». Жена Виктора Комиссарова Ольга Зоткина стала тогда учредителем по меньшей мере пяти организаций, так или иначе связанных с ЖКХ, в том числе трех управляющих компаний - ООО «УК Липецкий коммунальщик», ООО «УК Технологии Строительства и Управления», ООО «УК Стахановская». Кроме того, по имеющейся информации, Ольге Зоткиной принадлежали в то время немалые доли в уставных капиталах ООО «Чистый Город», ООО «Управление и Клининг», ООО «ЭКиС», ООО «ЭКиС-Л», ООО «Управляющая компания Октябрьская» и ООО «Управляющая компания Левобережная».Перспективный коллега Виктора Комиссарова Сергей Ткаченко возглавил ООО «УК Левобережная» после его ухода с поста директора. Жена Сергея Ткаченко Наталья имела 30% в уставном капитале и вошла в состав учредителей ООО «Управляющая компания Октябрьская».00-е годы стали самыми тучными для руководителей липецких «управляшек». Просто потому, что им благоволил глава Липецка Михаил Гулевский. Именно тогда УК плотно сели на субсидирование из муниципального бюджета, попутно перестав расплачиваться с муниципальной же ресурсоснабжающей организацией, ЛГЭКом. И вот что из этого вышло. Осенью 2011 года один из акционеров ЛГЭКа, МУП «Липецкий водоканал» , инициировал не без благословения Михаила Гулевского проведение внеочередного собрания акционеров. На нем был уволен Владислав Смирнов, бессменный с момента создания в 2005 году гендиректор компании. Почему? Говорят, что Смирнов резко активизировал усилия по взысканию просроченной задолженности «управляшек» через суд (она достигла астрономической суммы в 1 млрд рублей - для сравнения: весь муниципальный бюджет Липецка на 2011 год составлял 9 млрд рублей).Хроническое накопление задолженности «управляшками» поставило АО «ЛГЭК» в роль фактического кредитора всего жилищно-коммунального комплекса города. Но почему деятельность по взысканию долгов с УК оказалась не по душе руководителям города?- ... я ЛГЭКу говорю: «Не трожь сегодня Ткаченко (руководителя УК. - Прим. GOROD48)! Или не трожь сегодня Расторгуева (руководителя УК «Матырское»)». Не лезь к нему!.. Это - слова Михаила Гулевского , который призывал руководителей «управляшек» сдать контрольные пакеты долей создаваемой при ЛГЭКе муниципальной управляющей компании. Мол, я вас защищал от ЛГЭКа, а теперь прошу спасти ЛГЭК (из-за хронических долгов перед столичной «Квадрой» городская энергетическая компания могла потерять свои теплосети и котельные). Но тогда, в декабре 2012-го, «управляшки» показали тому, кто их кормил, «зубы», и перед админресурсом не капитулировали. Зато перед «Квадрой» белый флаг выбросил ЛГЭК - к лету 2014 года он, накопив превышающий 883 млн рублей долг , передал «Квадре» весь свой тепловой комплекс.- Если посмотреть на экономику управляющих компаний, то некоторые из них работают по принципу сита, - говорит на условиях анонимности GOROD48 работник прокуратуры Липецкой области. - То есть в УК остаются убытки, а вся прибыль осаживается в сервисных организациях, созданных теми же собственниками УК. Выходит, что за уборку, покраску, всяческие ремонты учредители УК платят не рыночным субъектам вообще, а вполне конкретным, своим организациям. Это, похоже, общее правило. Иначе как получается, что у некоторых УК убытки превосходят объемы тарифной выручки? Неужели в сфере ЖКХ работают исключительно альтруисты?Весной 2012 много шума наделала публикация на GOROD48 о том , какие выводы сделала Счетная палата Липецка, проводившая проверку обоснованности расчетов мэрией сумм «небалансов» (так раньше называли в мэрии разницу между отпущенным энергоресурсом в многоквартирный дом и потреблением жителями в квартирах этого многоквартироного дома), возмещающихся из городского бюджета в виде субсидий управляющим компаниям.Аудиторы выяснили, что возмещать убытки «управляшкам» именно так, в виде субсидий из городского бюджета, было незаконно! Ведь получилось, что годами департамент ЖКХ мэрии перекачивал коммерческим организациям, как правило, аффилированным с чиновниками, бюджетные средства. При этом на бюджетном подсосе сидели всего 20 управляющих компаний из тогда существующих 45-ти: право на субсидии имели почему-то только те фирмы, у которых были концы либо в мэрии, либо в горсовете.Счетная палата Липецка сделала вывод о том, что по отоплению, например, управляющие компании производили начисления населению платежей за отапливаемую площадь по нормативу, а с ресурсоснабжающими организациями рассчитывались по показаниям общедомовых приборов учета! Только по одному многоквартирному дому, находившемуся в управлении УК «Октябрьская», сумма небаланса, излишне, по мнению аудиторов Счетной палаты, начисленная к оплате, выросла на 109,3 тысячи рублей! А таких домов по Липецку - тысячи!Оказалось, что управляющие компании в своих расчетах с энергетиками игнорируют показания общедомовых приборов учёта. Так, проанализировав деятельность УК «Центральная», «Правобережная», «Привокзальная», аудиторы пришли к заключению, что «для расчётов по холодной воде используются показания только 57% от оприборенных домов и тепловой энергии – 64 процентов. В результате по домам, по которым отсутствуют показания приборов учета или показания по ним некорректные объёмы потребления ресурсов ООО «ЛГЭК» исчисляет исходя из установленных нормативов, что зачастую приводит к увеличению объемов потребленных ресурсов и, следовательно, к увеличению «небаланса».» По данным аудиторов, «в случае отсутствия показаний общедомового прибора учёта количество поставленной горячей воды, рассчитанное исходя из норматива, увеличивается в среднем в 1,5 раза, а в отдельных случаях в 5 раз! »Были вскрыты и иные факторы, увеличивавшие «небаланс»». Например, растягивание до 7 месяцев сроков поверки общедомовых приборов учета. За счет этого «небаланс» по 10 взятым в расчет многоквартирным домам искусственно вырос на 632 тысячи рублей. То есть по городу в целом речь можно было вести о сотнях миллионов! И весь этот банкет оплачивали, с одной стороны, горожане, с другой - городской бюджет.Проверяющие выявили еще одну схему навара «управляшек» на бюджете, связанную с возвратом им НДС. Причем в казну «управляшки» кладут копейку, а оттуда вынимают рубль. Пример - ООО «ГУК «Центральная». В 2011 году только этой «управляшкой» «возмещено НДС из федерального бюджета в размере 105 млн рублей, что почти в 60 раз больше всех уплаченных налоговых платежей данным налогоплательщиком за этот период.» Другой пример - ГУК «Правобережная». Ей в 2010-2011 годах «возмещено из федерального бюджета 55,8 и 18 млн рублей, соответственно, что в 5,5 и 17 раз больше, её суммарных налоговых отчислений». Рекорд же принадлежит другому детищу Валерия Комиссарова, ГУКу «Левобережная»: «за последние 5 лет ей возмещено из федерального бюджета свыше 80 млн рублей, что превышает совокупный объём уплаченных этой организацией налогов в 340 раз»Эта ситуация не осталась незамеченной в столице. Так, в своем письме на имя Владимира Малиновского, заместителя генпрокурора РФ Юрия Чайки, заместитель полпреда президента РФ по ЦФО Ольга Атюкова написала: «Установлено, что в сфере эксплуатации жилищного фонда Липецка происходит вывод бюджетных средств через управляющие компании, в т.ч. посредством компенсации «небалансов» и НДС. При этом качество предоставляемых коммунальных услуг существенно ухудшается. ... Консолидация и наращивание убытков управляющих компаний происходит независимо от уровня оплаты коммунальных услуг населением, а следовательно носит искусственных характер и необоснованно ведет к росту задолженности перед ресурсоснабжающими организациями ».70% долгов УК перед «большой энергетикой», кстати, висели на тех «управляшках», которые учреждены либо депутатами Липецкого горсовета от «Единой России» (Анатолий Наумов), либо родственниками и друзьями чиновников, работающих в мэрии (Виктор Комиссаров, Александр Долгов).Проверяющие из аппарата полномочного представителя президента РФ по ЦФО проверили и формирование так называемых «небалансов». И написали: «искусственному завышению долгов управляющих компаний перед поставщиками энергоресурсов способствует игнорирование в расчетах с ресурсоснабжающими организациями показателей общедомовых приборов учета. По данным Счетной палаты г. Липецка, при расчетах за тепловую энергию используются показания 44-55% установленных приборов ... По данным Счетной палаты г. Липецка, при отсутствии показаний общедомового прибора учета количество поставленной горячей воды, рассчитанное исходя из норматива, увеличивается в среднем в 1,5 раза, а в отдельных случаях - до 5 раз... Таким образом, «небалансы» носят искусственных характер .».Далее в письме на имя заместителя генпрокурора РФ Владимира Малиновского приводится и сумма незаконно возмещенных на покрытие «виртуальных» убытков управляющих компаний от так называемого «небаланса» за 2010, 2011 и 4 месяца 2012 года - 355 миллионов рублей!В ботанике есть термин: «перекрестное опыление». Это - тип опыления у растений, при котором пыльца от одного цветка переносится на рыльце пестика другого цветка. По этому же принципу пыльцу - бюджетные средства и деньги населения - учредители и руководители «управляшек» переносят от одного «рыльца» на другое. В итоге одни УК дробятся, другие умирают, третьи нарождаются. А страдают горожане.Возьмем ГУК «Центральная», которой в нулевые рулил депутат горсовета Анатолий Наумов. Ее учредители - Владимир Шальнев и Валерий Янсон - также являлись тогда членами правления ГУКов «Центральная-1», «Центральная-2», «Центральная-3», «Центральная-4». Еще одним учредителем ГУКа «Центральная» была Ольга Шальнева, невестка Владимира Шальнева. Брат Владимира Шальнева Александр Шальнев (сейчас - депутат горсовета и руководитель УК «Центральная-Л»), - был тогда учредителем ГУКа «Центральная-1» и директором ГУКа «Центральная-2». А вот родственница Валерия Янсона Нина Янсон являлась учредителем УК «Сокол». Но это еще не все. Другие учредители ГУКа «Центральная» - Владимир Усов и Вячеслав Бадулин - фигурировали в качестве участников других ООО: УК «Правобережная», ГУКа «Левобережная».Этакий клуб единомышленников получается.ООО «ГУК Центральная» была создана в Липецке в 2005 году. С тех пор коммунальных контор под вывеской «Центральная» в Липецке расплодилось аж пять: «Центральная-1», «Центральная-2», «Центральная-3», «Центральная-4», и, наконец, «Центральная-Л». Учредителями четырех «номерных» «Центральных» были Валерий Янсон и Владимир Шальнев. Эти компании постоянно реорганизовывались, проходили через процедуру банкротства. И если «Центральные» Владимира Шальнева исчезли, то «Центральная-Л» его брата Александра Шальнева благополучно работает.В официальной биографии Александра Шальнева на сайте горсовета сказано, что в 2006 году он стал главным теплотехником ООО «ГУК «Центральная», которым руководил Владимир Шальнев. Карьера Александра Шальнева такова: в 2008 году он - главный энергетик, а потом - замдиректора ГУК «Центральная». С 2012 года - директор «Центральной-Л». Причем в Липецке есть две «Центральных» с литерой «Л», но разными государственными регистрационными номерами и датами создания. И ту, и другую учредил Александр Шальнев (одну - в 2012 году, вторую - в 2016-м).Таким образом, народный избранник Александр Шальнев, член комиссий по жилищно-коммунальному хозяйству, а также по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике клонирует «управляшки», которые копят долги.Другой группой одноименных «управляшек» руководил коллега Шальнева по депутатскому корпусу Юрий Шкляров. Судя по выпискам из единого государственного реестра юридических лиц, он является учредителем ООО «УК «Привокзальная» и ООО «ГУК «Привокзальная».Третьей группой управляшек руководил Сергей Ткаченко, который с 2005 по 2010 год работал в ООО «ГУК «Левобережная» сначала заместителем генерального директора, а затем с 2008 года – её генеральным директором.Все эти группы «управляшек» участвовали в получении бюджетных средств на небалансы и компенсацию налогов.… 25 февраля 2013 года у вице-мэра Владимира Мигиты вдруг открылись глаза . Он созвал экстренный брифинг и сообщил, что администрация города обратилась в полицию с заявлением об обнаружении руководством Липецка в деятельности управляющих компаний признаков мошенничества. Мол, из 60 управляющих компаний в городе реально работают только 16.Чиновник тогда сообщил, что в дублирующих УК потерялись миллиарды рублей. И назвал случившееся финансовой пирамидой.- Таким образом, появившиеся новые УК начинали работу с нуля, осуществляя ту же работу, которую делали прежние УК, - сказал вице-мэр. - Отсюда и появились «Центральная-1», «Центральная-2», УК «Матырская», УК «Матырское», «Комфорт-Л» и так далее. Стали появляться так называемые пирамиды, это когда УК над УК, еще одна УК - над ними обеими. В рамках гражданского законодательства все было в порядке, а финансовые потоки шли куда-то вверх, неким конечным бенефициарам. А крохи от финансового пирога оставались тем подрядным организациям, которые, собственно, и осуществляли работы по ремонту и содержанию жилья. Вот такая система нами была выявлена, и мы обратились в полицию, чтобы УВД помогло нам во всем разобраться.Но до суда не дошло ни одно уголовное дело. А дело «управляшек» по-прежнему процветает: накопив критические долги, они просто прекращают свое существование. Так, в 2016 и 2017 годах перестали работать помимо уже выше названных такие УК как «Правобережная», «Стахановская», «Технологии Строительства и Управления»…Но на месте этих отвалившихся «управляшек» тут же появятся новые, и с чистого листа, с нулевыми долгами перед РСО начнут копить новые долги и при этом продолжат брать деньги с населения.Итак, «управляшки» возглавляемые депутатами – это зло или нет? Как заставить работать компанию, находящуюся под покровительством народных избранников? Попробуем разобраться в следующей публикации.