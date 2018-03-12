Общество
сегодня, 10:05
Управляющие Компании в Липецке
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Чиновники хотят создать очередной рейтинг управляющих компаний. Можно ли доверять этим рейтингам?
Дежавю: а давайте замутим опрос!
Департамент ЖКХ администрации Липецка вынес на обсуждение пользователей сервиса «Портал неравнодушных» вопрос о возможности создания рейтинга городских управляющих компаний. Высказать свое мнение об инициативе липчане могут вплоть до 15 марта. Если липчане согласятся, то чиновники составят им рейтинг «управляшек».
- Такие рейтинги в мэрии составляли уже не раз. В первый раз рейтинг управляющих организаций департамент ЖКХ составлял в 2010 году. Тогда эту тему поднял депутат горсовета Федор Жигаров, продвигавший проект «Управдом» - на организованных при администрации города курсах тогда начали обучать старших по домам и общественников ориентироваться в перманентно реформируемом жилищном законодательстве. Еще один рейтинг городских управляющих организаций в мэрии составляли в 2013 году. А вообще тема составления таких рейтингов всегда появлялась перед очередными президентскими выборами, ведь чего проще - в очередной раз пнуть сферу ЖКХ! - говорит директор УК «Уютный дом», экс-председатель департамента ЖКХ мэрии Сергей Давыдов.
Ничего хорошего от нового рейтинга Сергей Давыдов не ждёт. Он замечает, что незачем изобретать велосипед: на сайте госкорпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства любой горожанин может увидеть уже существующий федеральный рейтинг управляющих компаний. Этот рейтинг Фонд содействия реформированию ЖКХ составляется по очень сложному алгоритму исходя из информации, которую открывают о себе управляющие компании, вот уже пять лет подряд ( https://www.reformagkh.ru/mymanager/rating/ ).
На этом сайте - 85 организаций, между которыми распределен весь жилфонд Липецка (65 управляющих компаний и 20 - ТСЖ). Одним кликом компьютерной мыши все управляющие компании можно ранжировать по количеству домов, их общей площади и, собственно, рейтинга. При этом на федеральный рейтинг не влияют находящиеся в управлении коммерческих структур квадратные метры.
Так, в ТОП-5 по количеству находящихся на обслуживании домов в Липецке входят ООО «ЛУК» (181 дом), МУП «АДС ХГ г. Липецка» (150), ГУК «Центральная-Л» (133), УК «Комфорт-Л» (126), УК «Сырская» (119). В то же время лучшими компаниями в федеральном рейтинге являются УК «Уютный дом» (48 домов), УК «Дом наших друзей» (13), ГУК «Липецкий коммунальщик» (52) и УК «Левобережная» (7). Получается, количество находящихся в управлении управляющих компаний квадратных метров жилья обратно пропорционально качеству оказываемых услуг? Или качество обслуживания связано с чем-то другим? Интересно бы разобраться, для чего, наверное, надо понять кто чей в этом бизнесе ЖКХ….
«Постоянно задумываюсь - куда уходят мои деньги?»
В Липецке есть особые компании, управленцы которых не понаслышке должны знать о проблемах жильцов – это народные избранники. В горсовете есть группа депутатов, которых иронично называют «коммунальным лобби». Эти депутаты представляют фракцию «ЕР» и являются директорами липецких «управляшек» (этот термин, который злит руководителей УК, ввел в оборот экс-мэр Михаил Гулевский - нынешний депутат Госдумы называл их так даже публично).
В «коммунальное лобби» входят Сергей Ткаченко (ООО «Объединенная Управляющая Компания»), Александр Шальнев (ООО «ГУК «Центральная Л»), Юрий Шкляров (ООО «Городская управляющая компания «Привокзальная»). А какой рейтинг присваивают этим компаниям жители управляемых ими домов, довольны ли горожане качеством услуг, оказываемых им «слугами народа»?
Мы не поленились и поговорили с десятками жильцов, дома которых обслуживает «коммунальное лобби». И выяснили, что самой большой популярностью среди липчан обладает Юрий Шкляров. Почти все наши опрошенные знают, что живут в домах «Привокзальной», и что директора компании зовут Юрием Шкляровым. Чем же была завоёвана такая узнаваемость?
- Лампочки на лестничных площадках никогда никто не меняет, сами меняем…
- Я здесь десять лет живу, ни разу не видела когда делали ремонт…
- Ремонт - очень давно в подъездах, прошлись краской одной и побелкой ..
- Грош ему цена в базарный день, если он начальник управляющей. Это ведь Юрий Дмитриевич?…
- Постоянно задумываюсь - куда уходят мои деньги...
А вот жители домов, которые обслуживает ООО «ГУК «Центральная Л» Александра Шальнева и «Объединенная Управляющая Компания» Сергея Ткаченко, за редким исключением помнят название своей «управляшки» и имя ее руководителя.
- Лампочки меняем сами. С осени ни разу никто подъезд не убирал. В подвалах вообще караул!..
- В подъездах очень редко убирают. В последний раз, наверное, убирали перед Новым годом…
- Я не помню. Когда у нас мыли лестничные клетки...
- Косметический ремонт, который нам сделали, смыл ливень. Вода потекла по стенам подъезда и смыла все…
- Подъезд грязный. Косметический ремонт уже облупился. Течет козырек над подъездом…
- Полы моют, может, два раза в год...
- «Куда идут наши деньги?»: Была не раз на приеме у Ткаченко, задавала вопрос…
Могут ли эти руководители «управляшек», по совместительству народные избранники, объяснить, как расходуются деньги собранные через квитанции их управляющих компаний? Только - общие слова о расщеплении платежей - на вывоз мусора, на латание протечек кровли и труб, на замену лампочек, на ревизию общедомовых сетей, на замазывание «матюков» - так маляры управляющих организаций называют косметический ремонт в подъездах… Мол, все деньги уходят на эти статьи расходов. А нам едва-едва удается наскрести на зарплату.
Откуда же тогда у руководителей «управляшек» шикарные коттеджи и недешевые автомобили? На этот вопрос ответа никто из них не даст.
Липчане могут лишь примерно вычислить получаемый их «управляшками» доход. Для этого они могут умножить указанную в платежках площадь своего дома на тариф. На больших многоквартирных домах суммы получаются фантастическими.
Мой дом - не моя крепость
Однажды липецкая полиция после обращения в ГУВД (дело было в 2012 году) членов ТОС «Микрорайон МЖК» попыталась проанализировать деятельность УК «Технологии Строительства и Управления». И тут же возбудила в отношении ее директора уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ («мошенничество»).
Специалист-ревизор проверила данные управляющей компании о начислениях за тепло и горячую воду с октября 2009 года по апрель 2011 годов, выставленных жителям трех многоквартирных домов в МЖК (ул. Стаханова, 8,12 и ул. Смургиса,7) и выяснила, что им насчитали за этот период 26,2 млн рублей. В то же время, по данным ЛГЭКа, эти три дома получили за проверяемый период горячей воды и тепла на 20,8 млн рублей. В полиции решили, что управляющая компания-посредник по собственной инициативе доначислила жителям трех домов 5,3 миллиона рублей! А в МЖК тогда было 30 домов.
- Управляющая компания пришла к нам, по-моему, незаконно, - заявил GOROD48 председатель ТОС «Микрорайон МЖК» Олег Богданов. - Первое, что она сделала, - установила без согласования с жильцами новые тарифы по статье «Содержание и ремонт жилья». Потом главным подрядчиком УК «Технологии Строительства и Управления» стало ООО «Липецккапремонт», директором которого был Михаил Федотов. Он же - соучредитель УК «Технологии Строительства и Управления». Круг замкнулся.
Это - классика жилищно-коммунального триллера, в который в роли статистов попадают горожане. Их амплуа - раз в месяц, платить по счетам управляющей компании. И ни о чем не спрашивать.
Например, УК «Технологии Строительства и Управления» самовольно, без выноса этого вопроса на общие собрания собственников жилья, взяла и увеличила на 11 копеек тариф на содержание и ремонт жилья. 11 копеек плевое дело? Ну, это как сказать - с 210 153 кв.м. жилья выходит на круг 23 000 рублей. В месяц.
Члены ТОС «МЖК» провели расследование и выяснили, что только год за ремонт и содержание жилья с жителей микрорайона управляющая компания собрала 36 млн рублей. Когда общественники изучили договоры УК с подрядными организациями, то выяснили, что на содержание и ремонт жилья ушло 20 миллионов. А где же остальные деньги?
Как показывают в кино, у мафии есть бухгалтерские книги, в которых записаны все расходы и доходы преступной организации. Адвокаты отдыхают, если в распоряжении правоохранительных органов появляются такие записи. В случае с «управляшками» этими «гроссбухами» являются договоры УК с подрядными организациями на выполнение работ по домам.
Члены ТОС нашли договор на выполнение электроработ №1 от 1 апреля 2010 года, заключенный между УК и ООО «ОСФ «Электросервис». В нем сказано, что в месяц за свою деятельность подрядчик получает от управляющей компании 71 136 рублей. Если разделить эту сумму на 210 153 кв.м. жилого фонда микрорайона, то выйдет тариф в 34 копейки с квадратного метра. В то же время УК начисляла по этой статье расходов жителям МЖК 90 копеек. Т.е. только на электроработах сверх договора с подрядчиком УК зарабатывала более 100 000 рублей в месяц. Или более миллиона рублей в год.
Впрочем, до суда уголовное дело в отношении УК «Технологии Строительства и Управления» так и не дошло. Просто потому, что из папки с материалами ревизии, кочевавшей по правоохранительным органам, исчезли самые важные документы, например, акты контрольных обмеров, из которых выходило, что УК приписывало объемы выполненных работ.
Итак, «управляшки» - это зло? Нет. В Липецке есть и положительные примеры работы управляющих компаний. Но почему в мэрии в свое время, как кажется, были созданы преференции именно для тех УК, которые паразитируют на горожанах? Ответ на этот вопрос GOROD48 даст в следующей публикации.
Департамент ЖКХ администрации Липецка вынес на обсуждение пользователей сервиса «Портал неравнодушных» вопрос о возможности создания рейтинга городских управляющих компаний. Высказать свое мнение об инициативе липчане могут вплоть до 15 марта. Если липчане согласятся, то чиновники составят им рейтинг «управляшек».
- Такие рейтинги в мэрии составляли уже не раз. В первый раз рейтинг управляющих организаций департамент ЖКХ составлял в 2010 году. Тогда эту тему поднял депутат горсовета Федор Жигаров, продвигавший проект «Управдом» - на организованных при администрации города курсах тогда начали обучать старших по домам и общественников ориентироваться в перманентно реформируемом жилищном законодательстве. Еще один рейтинг городских управляющих организаций в мэрии составляли в 2013 году. А вообще тема составления таких рейтингов всегда появлялась перед очередными президентскими выборами, ведь чего проще - в очередной раз пнуть сферу ЖКХ! - говорит директор УК «Уютный дом», экс-председатель департамента ЖКХ мэрии Сергей Давыдов.
Ничего хорошего от нового рейтинга Сергей Давыдов не ждёт. Он замечает, что незачем изобретать велосипед: на сайте госкорпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства любой горожанин может увидеть уже существующий федеральный рейтинг управляющих компаний. Этот рейтинг Фонд содействия реформированию ЖКХ составляется по очень сложному алгоритму исходя из информации, которую открывают о себе управляющие компании, вот уже пять лет подряд ( https://www.reformagkh.ru/mymanager/rating/ ).
На этом сайте - 85 организаций, между которыми распределен весь жилфонд Липецка (65 управляющих компаний и 20 - ТСЖ). Одним кликом компьютерной мыши все управляющие компании можно ранжировать по количеству домов, их общей площади и, собственно, рейтинга. При этом на федеральный рейтинг не влияют находящиеся в управлении коммерческих структур квадратные метры.
Так, в ТОП-5 по количеству находящихся на обслуживании домов в Липецке входят ООО «ЛУК» (181 дом), МУП «АДС ХГ г. Липецка» (150), ГУК «Центральная-Л» (133), УК «Комфорт-Л» (126), УК «Сырская» (119). В то же время лучшими компаниями в федеральном рейтинге являются УК «Уютный дом» (48 домов), УК «Дом наших друзей» (13), ГУК «Липецкий коммунальщик» (52) и УК «Левобережная» (7). Получается, количество находящихся в управлении управляющих компаний квадратных метров жилья обратно пропорционально качеству оказываемых услуг? Или качество обслуживания связано с чем-то другим? Интересно бы разобраться, для чего, наверное, надо понять кто чей в этом бизнесе ЖКХ….
«Постоянно задумываюсь - куда уходят мои деньги?»
В Липецке есть особые компании, управленцы которых не понаслышке должны знать о проблемах жильцов – это народные избранники. В горсовете есть группа депутатов, которых иронично называют «коммунальным лобби». Эти депутаты представляют фракцию «ЕР» и являются директорами липецких «управляшек» (этот термин, который злит руководителей УК, ввел в оборот экс-мэр Михаил Гулевский - нынешний депутат Госдумы называл их так даже публично).
В «коммунальное лобби» входят Сергей Ткаченко (ООО «Объединенная Управляющая Компания»), Александр Шальнев (ООО «ГУК «Центральная Л»), Юрий Шкляров (ООО «Городская управляющая компания «Привокзальная»). А какой рейтинг присваивают этим компаниям жители управляемых ими домов, довольны ли горожане качеством услуг, оказываемых им «слугами народа»?
Мы не поленились и поговорили с десятками жильцов, дома которых обслуживает «коммунальное лобби». И выяснили, что самой большой популярностью среди липчан обладает Юрий Шкляров. Почти все наши опрошенные знают, что живут в домах «Привокзальной», и что директора компании зовут Юрием Шкляровым. Чем же была завоёвана такая узнаваемость?
- Лампочки на лестничных площадках никогда никто не меняет, сами меняем…
- Я здесь десять лет живу, ни разу не видела когда делали ремонт…
- Ремонт - очень давно в подъездах, прошлись краской одной и побелкой ..
- Грош ему цена в базарный день, если он начальник управляющей. Это ведь Юрий Дмитриевич?…
- Постоянно задумываюсь - куда уходят мои деньги...
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А вот жители домов, которые обслуживает ООО «ГУК «Центральная Л» Александра Шальнева и «Объединенная Управляющая Компания» Сергея Ткаченко, за редким исключением помнят название своей «управляшки» и имя ее руководителя.
- Лампочки меняем сами. С осени ни разу никто подъезд не убирал. В подвалах вообще караул!..
- В подъездах очень редко убирают. В последний раз, наверное, убирали перед Новым годом…
- Я не помню. Когда у нас мыли лестничные клетки...
Загрузка плеера
- Косметический ремонт, который нам сделали, смыл ливень. Вода потекла по стенам подъезда и смыла все…
- Подъезд грязный. Косметический ремонт уже облупился. Течет козырек над подъездом…
- Полы моют, может, два раза в год...
- «Куда идут наши деньги?»: Была не раз на приеме у Ткаченко, задавала вопрос…
Загрузка плеера
Могут ли эти руководители «управляшек», по совместительству народные избранники, объяснить, как расходуются деньги собранные через квитанции их управляющих компаний? Только - общие слова о расщеплении платежей - на вывоз мусора, на латание протечек кровли и труб, на замену лампочек, на ревизию общедомовых сетей, на замазывание «матюков» - так маляры управляющих организаций называют косметический ремонт в подъездах… Мол, все деньги уходят на эти статьи расходов. А нам едва-едва удается наскрести на зарплату.
Откуда же тогда у руководителей «управляшек» шикарные коттеджи и недешевые автомобили? На этот вопрос ответа никто из них не даст.
Липчане могут лишь примерно вычислить получаемый их «управляшками» доход. Для этого они могут умножить указанную в платежках площадь своего дома на тариф. На больших многоквартирных домах суммы получаются фантастическими.
Мой дом - не моя крепость
Однажды липецкая полиция после обращения в ГУВД (дело было в 2012 году) членов ТОС «Микрорайон МЖК» попыталась проанализировать деятельность УК «Технологии Строительства и Управления». И тут же возбудила в отношении ее директора уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ («мошенничество»).
Специалист-ревизор проверила данные управляющей компании о начислениях за тепло и горячую воду с октября 2009 года по апрель 2011 годов, выставленных жителям трех многоквартирных домов в МЖК (ул. Стаханова, 8,12 и ул. Смургиса,7) и выяснила, что им насчитали за этот период 26,2 млн рублей. В то же время, по данным ЛГЭКа, эти три дома получили за проверяемый период горячей воды и тепла на 20,8 млн рублей. В полиции решили, что управляющая компания-посредник по собственной инициативе доначислила жителям трех домов 5,3 миллиона рублей! А в МЖК тогда было 30 домов.
- Управляющая компания пришла к нам, по-моему, незаконно, - заявил GOROD48 председатель ТОС «Микрорайон МЖК» Олег Богданов. - Первое, что она сделала, - установила без согласования с жильцами новые тарифы по статье «Содержание и ремонт жилья». Потом главным подрядчиком УК «Технологии Строительства и Управления» стало ООО «Липецккапремонт», директором которого был Михаил Федотов. Он же - соучредитель УК «Технологии Строительства и Управления». Круг замкнулся.
Это - классика жилищно-коммунального триллера, в который в роли статистов попадают горожане. Их амплуа - раз в месяц, платить по счетам управляющей компании. И ни о чем не спрашивать.
Например, УК «Технологии Строительства и Управления» самовольно, без выноса этого вопроса на общие собрания собственников жилья, взяла и увеличила на 11 копеек тариф на содержание и ремонт жилья. 11 копеек плевое дело? Ну, это как сказать - с 210 153 кв.м. жилья выходит на круг 23 000 рублей. В месяц.
Члены ТОС «МЖК» провели расследование и выяснили, что только год за ремонт и содержание жилья с жителей микрорайона управляющая компания собрала 36 млн рублей. Когда общественники изучили договоры УК с подрядными организациями, то выяснили, что на содержание и ремонт жилья ушло 20 миллионов. А где же остальные деньги?
Как показывают в кино, у мафии есть бухгалтерские книги, в которых записаны все расходы и доходы преступной организации. Адвокаты отдыхают, если в распоряжении правоохранительных органов появляются такие записи. В случае с «управляшками» этими «гроссбухами» являются договоры УК с подрядными организациями на выполнение работ по домам.
Члены ТОС нашли договор на выполнение электроработ №1 от 1 апреля 2010 года, заключенный между УК и ООО «ОСФ «Электросервис». В нем сказано, что в месяц за свою деятельность подрядчик получает от управляющей компании 71 136 рублей. Если разделить эту сумму на 210 153 кв.м. жилого фонда микрорайона, то выйдет тариф в 34 копейки с квадратного метра. В то же время УК начисляла по этой статье расходов жителям МЖК 90 копеек. Т.е. только на электроработах сверх договора с подрядчиком УК зарабатывала более 100 000 рублей в месяц. Или более миллиона рублей в год.
Впрочем, до суда уголовное дело в отношении УК «Технологии Строительства и Управления» так и не дошло. Просто потому, что из папки с материалами ревизии, кочевавшей по правоохранительным органам, исчезли самые важные документы, например, акты контрольных обмеров, из которых выходило, что УК приписывало объемы выполненных работ.
Итак, «управляшки» - это зло? Нет. В Липецке есть и положительные примеры работы управляющих компаний. Но почему в мэрии в свое время, как кажется, были созданы преференции именно для тех УК, которые паразитируют на горожанах? Ответ на этот вопрос GOROD48 даст в следующей публикации.
17 765
Комментарии (18)
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