Общество

сегодня, 10:05

Управляющие Компании в Липецке

17 765
#ЖКХ #благоустройство #управляшки
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Чиновники хотят создать очередной рейтинг управляющих компаний. Можно ли доверять этим рейтингам?

Дежавю: а давайте замутим опрос!

Департамент ЖКХ администрации Липецка вынес на обсуждение пользователей сервиса «Портал неравнодушных» вопрос о возможности создания рейтинга городских управляющих компаний. Высказать свое мнение об инициативе липчане могут вплоть до 15 марта. Если липчане согласятся, то чиновники составят им рейтинг «управляшек». 

- Такие рейтинги в мэрии составляли уже не раз. В первый раз рейтинг управляющих организаций департамент ЖКХ составлял в 2010 году. Тогда эту тему поднял депутат горсовета Федор Жигаров, продвигавший проект «Управдом» - на организованных при администрации города курсах тогда начали обучать старших по домам и общественников ориентироваться в перманентно реформируемом жилищном законодательстве. Еще один рейтинг городских управляющих организаций в мэрии составляли в 2013 году. А вообще тема составления таких рейтингов всегда появлялась перед очередными президентскими выборами, ведь чего проще - в очередной раз пнуть сферу ЖКХ! - говорит директор УК «Уютный дом», экс-председатель департамента ЖКХ мэрии Сергей Давыдов.

Ничего хорошего от нового рейтинга Сергей Давыдов не ждёт. Он замечает, что незачем изобретать велосипед: на сайте госкорпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства любой горожанин может увидеть уже существующий федеральный рейтинг управляющих компаний. Этот рейтинг Фонд содействия реформированию ЖКХ составляется по очень сложному алгоритму исходя из информации, которую открывают о себе управляющие компании, вот уже пять лет подряд ( https://www.reformagkh.ru/mymanager/rating/ ). 

На этом сайте - 85 организаций, между которыми распределен весь жилфонд Липецка (65 управляющих компаний и 20 - ТСЖ). Одним кликом компьютерной мыши все управляющие компании можно ранжировать по количеству домов, их общей площади и, собственно, рейтинга. При этом на федеральный рейтинг не влияют находящиеся в управлении коммерческих структур квадратные метры. 

Так, в ТОП-5 по количеству находящихся на обслуживании домов в Липецке входят ООО «ЛУК» (181 дом), МУП «АДС ХГ г. Липецка» (150), ГУК «Центральная-Л» (133), УК «Комфорт-Л» (126), УК «Сырская» (119). В то же время лучшими компаниями в федеральном рейтинге являются УК «Уютный дом» (48 домов), УК «Дом наших друзей» (13), ГУК «Липецкий коммунальщик» (52) и УК «Левобережная» (7). Получается, количество находящихся в управлении управляющих компаний квадратных метров жилья обратно пропорционально качеству оказываемых услуг? Или качество обслуживания связано с чем-то другим? Интересно бы разобраться, для чего, наверное, надо понять кто чей в этом бизнесе ЖКХ….

«Постоянно задумываюсь - куда уходят мои деньги?»

В Липецке есть особые компании, управленцы которых не понаслышке должны знать о проблемах жильцов – это народные избранники. В горсовете есть группа депутатов, которых иронично называют «коммунальным лобби». Эти депутаты представляют фракцию «ЕР» и являются директорами липецких «управляшек» (этот термин, который злит руководителей УК, ввел в оборот экс-мэр Михаил Гулевский - нынешний депутат Госдумы называл их так даже публично). 

В «коммунальное лобби» входят Сергей Ткаченко (ООО «Объединенная Управляющая Компания»), Александр Шальнев (ООО «ГУК «Центральная Л»), Юрий Шкляров (ООО «Городская управляющая компания «Привокзальная»). А какой рейтинг присваивают этим компаниям жители управляемых ими домов, довольны ли горожане качеством услуг, оказываемых им «слугами народа»?

Мы не поленились и поговорили с десятками жильцов, дома которых обслуживает «коммунальное лобби». И выяснили, что самой большой популярностью среди липчан обладает Юрий Шкляров. Почти все наши опрошенные знают, что живут в домах «Привокзальной», и что директора компании зовут Юрием Шкляровым. Чем же была завоёвана такая узнаваемость?

- Лампочки на лестничных площадках никогда никто не меняет, сами меняем…

- Я здесь десять лет живу, ни разу не видела когда делали ремонт…

- Ремонт - очень давно в подъездах, прошлись краской одной и побелкой ..

- Грош ему цена в базарный день, если он начальник управляющей. Это ведь Юрий Дмитриевич?…

- Постоянно задумываюсь - куда уходят мои деньги...


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А вот жители домов, которые обслуживает ООО «ГУК «Центральная Л» Александра Шальнева и «Объединенная Управляющая Компания» Сергея Ткаченко, за редким исключением помнят название своей «управляшки» и имя ее руководителя.

- Лампочки меняем сами. С осени ни разу никто подъезд не убирал. В подвалах вообще караул!..

- В подъездах очень редко убирают. В последний раз, наверное, убирали перед Новым годом…

- Я не помню. Когда у нас мыли лестничные клетки...   


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- Косметический ремонт, который нам сделали, смыл ливень. Вода потекла по стенам подъезда и смыла все…

- Подъезд грязный. Косметический ремонт уже облупился. Течет козырек над подъездом…

- Полы моют, может, два раза в год...

- «Куда идут наши деньги?»: Была не раз на приеме у Ткаченко, задавала вопрос…


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Могут ли эти руководители «управляшек», по совместительству народные избранники, объяснить, как расходуются деньги собранные через квитанции их управляющих компаний? Только - общие слова о расщеплении платежей - на вывоз мусора, на латание протечек кровли и труб, на замену лампочек, на ревизию общедомовых сетей, на замазывание «матюков» - так маляры управляющих организаций называют косметический ремонт в подъездах… Мол, все деньги уходят на эти статьи расходов. А нам едва-едва удается наскрести на зарплату.

Откуда же тогда у руководителей «управляшек» шикарные коттеджи и недешевые автомобили? На этот вопрос ответа никто из них не даст.  

Липчане могут лишь примерно вычислить получаемый их «управляшками» доход. Для этого они могут умножить указанную в платежках площадь своего дома на тариф. На больших многоквартирных домах суммы получаются фантастическими.

Мой дом - не моя крепость 
 
Однажды липецкая полиция после обращения в ГУВД (дело было в 2012 году) членов ТОС «Микрорайон МЖК» попыталась проанализировать деятельность УК «Технологии Строительства и Управления». И тут же возбудила в отношении ее директора уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ («мошенничество»). 

Специалист-ревизор проверила данные управляющей компании о начислениях за тепло и горячую воду с октября 2009 года по апрель 2011 годов, выставленных жителям трех многоквартирных домов в МЖК (ул. Стаханова, 8,12 и ул. Смургиса,7) и выяснила, что им насчитали за этот период 26,2 млн рублей. В то же время, по данным ЛГЭКа, эти три дома получили за проверяемый период горячей воды и тепла на 20,8 млн рублей. В полиции решили, что управляющая компания-посредник по собственной инициативе доначислила жителям трех домов 5,3 миллиона рублей! А в МЖК тогда было 30 домов.

- Управляющая компания пришла к нам, по-моему, незаконно, - заявил GOROD48 председатель ТОС «Микрорайон МЖК» Олег Богданов. - Первое, что она сделала, - установила без согласования с жильцами новые тарифы по статье «Содержание и ремонт жилья». Потом главным подрядчиком УК «Технологии Строительства и Управления» стало ООО «Липецккапремонт», директором которого был Михаил Федотов. Он же - соучредитель УК «Технологии Строительства и Управления». Круг замкнулся.   

Это - классика жилищно-коммунального триллера, в который в роли статистов попадают горожане. Их амплуа - раз в месяц, платить по счетам управляющей компании. И ни о чем не спрашивать.  


Например, УК «Технологии Строительства и Управления» самовольно, без выноса этого вопроса на общие собрания собственников жилья, взяла и увеличила на 11 копеек тариф на содержание и ремонт жилья. 11 копеек плевое дело? Ну, это как сказать - с 210 153 кв.м. жилья выходит на круг 23 000 рублей. В месяц. 

Члены ТОС «МЖК» провели расследование и выяснили, что только год за ремонт и содержание жилья с жителей микрорайона управляющая компания собрала 36 млн рублей. Когда общественники изучили договоры УК с подрядными организациями, то выяснили, что на содержание и ремонт жилья ушло 20 миллионов. А где же остальные деньги? 

Как показывают в кино, у мафии есть бухгалтерские книги, в которых записаны все расходы и доходы преступной организации. Адвокаты отдыхают, если в распоряжении правоохранительных органов появляются такие записи. В случае с «управляшками» этими «гроссбухами» являются договоры УК с подрядными организациями на выполнение работ по домам. 
 
Члены ТОС нашли договор на выполнение электроработ №1 от 1 апреля 2010 года, заключенный между УК и ООО «ОСФ «Электросервис». В нем сказано, что в месяц за свою деятельность подрядчик получает от управляющей компании 71 136 рублей. Если разделить эту сумму на 210 153 кв.м. жилого фонда микрорайона, то выйдет тариф в 34 копейки с квадратного метра. В то же время УК начисляла по этой статье расходов жителям МЖК 90 копеек. Т.е. только на электроработах сверх договора с подрядчиком УК зарабатывала более 100 000 рублей в месяц. Или более миллиона рублей в год. 

Впрочем, до суда уголовное дело в отношении УК «Технологии Строительства и Управления» так и не дошло. Просто потому, что из папки с материалами ревизии, кочевавшей по правоохранительным органам, исчезли самые важные документы, например, акты контрольных обмеров, из которых выходило, что УК приписывало объемы выполненных работ.

Итак, «управляшки» - это зло? Нет. В Липецке есть и положительные примеры работы управляющих компаний. Но почему в мэрии в свое время, как кажется, были созданы преференции именно для тех УК, которые паразитируют на горожанах? Ответ на этот вопрос GOROD48 даст в следующей публикации.

17 765
#ЖКХ #благоустройство #управляшки
2

Комментарии (18)

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Елецкая

0 секунд назад
посадила бабок-констерж которые ничего не делают,только для УК деньги с жильцов собирают.Уже на все уловки идут чтобы выжить с жильца деньги.Паразиты!
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Праврос

5 минут назад
ПРАВОРОСУ-ПРОВАКАТОРУ, мнение, все это из за неудовлетворительной деятельности Государственной жилищной инспекции и департамента ЖКХ г.Липецка при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля за содержанием, сохранностью и использованием жилищного фонда и предоставлением коммунальных услуг и защите прав и законных интересов собственников помещений и иных лиц.
ответить

ПРАВОРОСУ-ПРОВАКАТОРУ

9 минут назад
Ты поведай нам анонимный провокатор, чем закончился сбор подписей за отстранение главы Липецкой жилинспекции Д.В.Надеева от должности? Который прошлой осенью в Липецке затеяла "Справедливая Россия".
ответить

Вопросик

11 минут назад
Где деньги Зин?, - ул.Катукова, д.20 содержание лестничных клеток – 212 315,31 руб. в год, .если не убиралось , подавайте в суд !
ответить

ПРАВОРОСУ

15 минут назад
Ты провокатор ! Иванов и Надеев это 2 жулика в одной упряжке. А Стуров давно уже "спелся" с тербунским проходимцем Серёжей, став главным липецким соглашателем от липецкой "общественности". Чтож они заранее и гласно не объявили населению о медусобойчике среди комунальных начальников, боятся возмущения и абстракции разгневаных липчан.
ответить

ПРАВОРОСУ

15 минут назад
Ты провокатор ! Иванов и Надеев это 2 жулика в одной упряжке. А Стуров давно уже "спелся" с тербунским проходимцем Серёжей, став главным липецким соглашателем от липецкой "общественности". Чтож они заранее и гласно не объявили населению о медусобойчике среди комунальных начальников, боятся возмущения и абстракции разгневаных липчан.
ответить

Вопросик

15 минут назад
Где деньги Зин?, - ул.Катукова, д.20 содержание лестничных клеток – 212 315,31 руб. в год, .если не убиралось , подавайте в суд !
ответить

Где деньги Зин?

17 минут назад
В.В. Путин. Подчеркну: все решения эффективно заработают только тогда, когда будет обеспечена прозрачность и открытость этого сектора для общества и для граждан.". В Липецке не обеспечена в полном объеме прозрачность и открытость по эффективному использованию собранных с собственников помещений в МКД огромных средств на содержание и текущий ремонт общедомового имущества. В видеороликах собственники высказали свое мнение по этому поводу. Автору статьи респект и уважение!!!!!!!!
ответить

Вопросик

19 минут назад
Где деньги Зин?, ул.Катукова, д.20, да сделайте вы свроими силами патруль ЖКХ , у вас , что в доме немощные одни живут ?! надоели своим нытьём ! Путим памаги жителям ул.Катукова, д.20,
ответить

Где деньги Зин?

20 минут назад
По договору управления многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: ул.Катукова, д.20, начисления за услуги по содержанию и ремонту жилья за 2016 год составили 3 286 571,05 руб. Не плохие денежки собрали, а вот куда интересно их потратили? Вопрос остается открытым................
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