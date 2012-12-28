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сегодня, 14:55
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ФАС во второй раз вмешалось в итоги торгов по строительству в Липецке канализационного коллектора

Итогом стало объявление победителем торгов компании из Ярославля.

ФАС во второй раз переиграло итоги коммерческого конкурса на строительство напорно-самотечного канализационного коллектора с дюкерным переходом под рекой Воронеж. Выигравшим в торгах объявили ярославское АО «Группа компаний «ЕКС», а проигравшей стороной стала симферопольская компания «Мастер-Юг», которую управление строительства мэрии Липецка ранее объявлял победителем аукциона со стартовой ценой работ в 773 941 249 рублей. Также ФАС решила оштрафовать заказчика, городское управление строительства, за нарушения в организации проведения конкурса.

Уже 1 сентября, по данным GOROD48, подрядчик из Ярославля подпишет муниципальный контракт, а 7 сентября это должен будет сделать заказчик. А что до ООО «Мастер-Юг», то ему остается лишь обжаловать действия ФАС в суде, если компания захочет пойти на этот шаг.

Напомним, что ООО «Мастер-Юг» дважды обращалось в ФАС с жалобами на управление главного смотрителя. В первый раз учредитель и директор крымской компании Роман Журавлев, видя, что «Мастер-Юг» не попадает на конкурс по ряду критериев, успешно оспорил действия заказчика, дав основания ФАС отменить торги по двум нарушениям рабочей документации. Так, в закупке было указано, что коллектор должен быть построен из «трубы калиброванной из ВЧШГ ДУ400» от ЛТК «Свободный сокол» без сопровождения такого указания словами «или эквивалента». Вторым нарушением стало указание обязательства для участников конкурса иметь опыт работ по строительству объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. ФАС решила, что канализационный коллектор таковым не является.

ФАС предписала городскому управлению строительства отменить торги на строительство коллектора. Что заказчик и сделал, выставив на торги этот объект снова за ту же сумму — 773 941 249 рублей.

«Мастер-Юг» вышел на новые торги и съел всех остальных его участников, сбросив начальную цену контракта до 619,9 миллиона. Второе место в конкурсе заняло ярославское АО «Группа компаний «ЕКС» с большим опытом работы: с 1994 года эта компания заключила 956 госконтрактов на общую сумму 703,9 млрд рублей. Так как в таких вещах нет второго места, в ФАС пошла уже ярославская компания с уставным капиталом в 7 400 400 рублей (у «Мастер-Юга» — традиционные 10 тысяч). В своей жалобе «ЕКС» попросили присудить им победу в конкурсе, считая, что указанный конкурентом опыт строительства канализационно-насосной станции не подходит под определение линейного объекта. И случилось чудо: ФАС отменил итоги конкурса, объявив их победителем ярославцев. Которые не сбили ни копейки с начальной цены контракта.

Самотечный напорный канализационный коллектор, который предстоит построить, является важнейшим для обеспечения жизнедеятельности города объекта. Его длина составит 2,4 километра, глубина залегания — до трех метров. Часть его пройдет под руслом реки Воронеж. Заказчик ожидает, что предназначенный для перекачки нечистот от трети Липецка на городские очистные коллектор будет построен менее чем за год, к 1 августа 2027 года.
управление строительства Липецка
ФАС
городские очистные
канализация
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Комментарии (1)

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Волшебник
сегодня, 15:30
Я правильно понял 2.4км раскопок+ тоннель под водой за 1год сделают! Круто! это вам не трамвай пускать..!
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