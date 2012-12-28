Возгорание тушили 15 пожарных.

Сегодня утром ельчане наблюдали сильный пожар в частном секторе у дамбы.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на улице Кольцевой загорелось бесхозное строение .— Его тушили 15 пожарных при помощи трёх единиц техники. Погибших и пострадавших нет, — рассказали в ГУ МЧС.