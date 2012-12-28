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Происшествия
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59 минут назад
Cильный пожар у дамбы в Ельце: горело бесхозное строение
Возгорание тушили 15 пожарных.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на улице Кольцевой загорелось бесхозное строение .
— Его тушили 15 пожарных при помощи трёх единиц техники. Погибших и пострадавших нет, — рассказали в ГУ МЧС.
Видео: Елец ТВ
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