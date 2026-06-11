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Общество
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сегодня, 12:54
5 000 тонн смерти: старые покрышки отравляют жизнь липчан
Шиномонтажки складируют опасные отходы прямо у жилых домов, а чиновники ограничиваются устными беседами с бизнесом.
Расскажем, что увидел и услышал GOROD48 от руководителя ОБУ «Дирекция природных ресурсов» Алексея Авксентьева и заместителя председателя департамента развития территории мэрии Татьяны Инютиной во время рейда по местам складирования старых шин в Липецке.
Шиномонтажка на Папина, 5. За ней перед окнами жилой высотки на улице Юных Натуралистов, 15 — груда лысых покрышек. Это запрещено законом: использованные шины — отходы 4-го класса опасности, они содержат токсичные химические соединения и канцерогены, которые впитываются в почву, представляют опасность для здоровья человека.
еще несколько штук лежат прямо на улице
Алексей Авксентьев фотографирует этот «склад» и идет в шиномонтажку проверить наличие договора на вывоз и утилизацию авторезины. Однако ему сообщают, что директора нет. Связавшись с ним по телефону, Алексей говорит, что услышал обещание вывезти шины на следующей неделе.
— Я уже слышал такое обещание раньше, когда инспектировал эту шиномонтажку, — сказал эколог.
Но почему-то никакой официальной бумаги на устранение нарушения закона директор ОБУ администратору шиномонтажа не оставил.
— Мы не ставим себе задачу тут же штрафовать хозсубъекты за выявленные правонарушения. Мы хотим заставить людей задуматься. Только потом штрафуем, — сказал Алексей Авксентьев.
К соседней шиномонтажке, у которой старые покрышки разложены кругом просто на тротуаре, Алексей Авксентьев даже не подошел.
Стоит признать, что в некоторых случаях работает просто слово. У шиномонтажа на улице Московской, 83а проверяющие нашли всего одну покрышку. А две недели назад тут была свалка старой авторезины.
— Видите, предостережение сработало! — радуется областной эколог.
Как бы в подтверждение его слов один из работников СТО говорит, что вот-вот от их ворот уберет разукомплектованную легковушку ее хозяин. «Вот, он даже прицеп уже пригнал».
Алексей Авксентьев объясняет, что шиномонтажки должны возвращать старую авторезину водителям. Если они этого не делают, то должны иметь договор со специализированным организациям на вывоз покрышек для переработки. Но в Липецкой области таких предприятий нет. То, которое было, ООО «Циркон» на территории МБУ «Технопарк-Липецк» в Казинке, переработкой шин больше не занимается.
До 2025 года резидент МБУ «Технопарк-Липецк» принимал старые шины на переработку бесплатно. В прошлом году начал брать за это деньги. Весной 2025-го управление главного смотрителя Липецка заключило договор на вывоз покрышек улиц города с ООО «Союзрубин-Втормет». За шесть миллионов рублей компания обязалась вывезти 1 300 тонн старой резины на базу «Циркона», при этом, договор запрещал сброс шин в несанкционированных местах, их сжигание или закапывание. Для подтверждения маршрутов исполнитель был обязан предоставить УГС информацию со спутниковой системы навигации по каждой машине, вывозящей покрышки из города, а также документы, подтверждающие сдачу отходов на объект утилизации.
Бедой «Циркона» была примитивная утилизация шин. Покрышки сначала нарубались на куски пневматическим резаком, а потом куски дробились, и из получившейся крошки магнитом выбирался металл, а струей воздуха выдувался текстиль. На выходе оставалась чистая резина трех фракций, и корд. Металл покупало предприятие в Красноярске, а из резиновой крошки на месте делались плиты и бордюры для дач, детских и спортивных площадок. Но как только из-за санкций пропал финский клей, производство остановилось — никакой иной клей, отечественный или китайский, крошку не брал.
В «Цирконе» признавали, что при этой технологии за рабочий день перерабатывали 3–4 тонны шин легковых автомобилей. А шины от грузовиков, тем более от «БелАЗа», каждая из которая весит 5,5 тонны (а таких на территории предприятия десятки), под резак не попадали — рабочему было их просто не поднять.
В стране предприятий с полным циклом переработки шин немного.
— Скажу честно, еще не найдено оптимального технологического решения их переработки даже на Западе. Знаете, где находится самая большая свалка старой авторезины? В пустыне штата Айдахо в США. Я ровно 20 лет работаю в системе экологии региона и скажу, что мы ни на йоту не сдвинулись в решениях по утилизации шин. Более того, все стало только хуже из-за изменения технологии: вместо, например, металлического корда в покрышках используют композитные материалы, в шинах легковых автомобилей стало меньше каучука, но больше всяких тканей, — говорит Алексей Авксентьев.
Поэтому липецкая авторезина в лучшем случае попадает на контейнерные площадки для сбора ТБО, что, кстати, запрещено законом.
— У мэрии есть контракт с липецкой компанией «Втормет» на перевозку шин с контейнерных площадок на временную площадку складирования. У этого подрядчика есть небольшие мощности для их переработки, но если к ним попадет много шин, они захлебнутся, — говорит Авксентьев.
Так куда липчанам везти свои шины?
— Призываю всех проявить гражданскую позицию и привозить шины на пункты их приема. Я свои шины на контейнерные площадки не выкидываю, — так ответил на вопрос руководитель «Дирекции природных ресурсов».
Адреса пунктов приема, как рассказал Алексей Авксентьев, можно найти с помощью чат-бота «Экобот48».
— На утилизацию там берут шину по цене 5–7 рублей за килограмм. Шина от легковой машины весит 15 килограмм. То есть за ее утилизацию водителю надо отдать сто рублей. За комплект — 400. Кто готов это делать?
Для чего житель России платит бешеный утилизационный сбор при покупке машины, если он сам вынужден искать места по приему шин и платить за то, чтобы их взяли на переработку? На этот вопрос Алексей Авксентьев не ответил.
А сколько в этом году ОБУ собрало штрафов за складирование шин на контейнерных площадках?
— Мы этой весной выявили с помощью видеокамер порядка десяти таких водителей. Они были оштрафованы на 10 000 рублей каждый.
Но это только тех, кто выгрузил старую резину из багажников машин — их номера попали на камеры. Тех же, кто принес шины на площадки в руках, наказать невозможно без их идентификации полицией. «Но полиция нам тут не помощник. На наши заявления выявить таких правонарушителей мы получаем отказные материалы».
— В ходе таких объездов весной были проверены 120 мест, где горожане и малый бизнес складируют старую авторезину. Всем хозсубъектам поставили на вид о недопустимости таких действий. В ходе повторных объездов выяснилось, что часть предпринимателей взяли под козырек и куда-то вывезли шины. Злостные нарушители будут оштрафованы, — добавила заместитель председателя департамента развития территории Татьяна Инютина.
Но все это — стрельба по воробьям. Очевидно, что бизнес, который участвует в обороте лысых покрышек, утилизирует их руководствуясь поговоркой «С глаз долой — из сердца вон». Что делать с проблемой накоплений старой авторезины в Липецке?
— В мае при нашем министерстве было совещание, на котором собирались руководители тех предприятий, которые могут перерабатывать шины: «РУС Сошки», «Втормет», «Ликвидатор». Они готовы работать по решению проблемы переработки авторезины. Но это не быстрое дело, — сказал Алексей Авксентьев.
А есть еще шины, которыми в старых районах Липецка огораживают клумбы, детские и спортивные площадки, парковки. Но все это мэрией искореняется с трудом, хотя каждый такой факт — нарушение городских Правил благоустройства. В некоторых дворах «управляшкам» удалось уговорить жителей перестать это делать, но в большинстве случаев все остается как есть. Более того, порой люди, как правило, пожилые, возвращают на прежние места лебедей и иное зверье из шин, утверждая, что они украшают дворы.
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