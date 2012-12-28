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6137
сегодня, 09:28
18

Одна из пострадавших при атаке БПЛА женщин выпрыгнула из окна

По уточнённым данным, погибшему подростку было 13 лет.

БПЛА сегодня ночью влетел в двухэтажный коттедж, после чего начался пожар. По данным GOROD48, погибли 55-летний дед с 13-летним внуком (у мужчины день рождения в ноябре, а мальчику должно было исполниться 14 лет в декабре).

Одна из пострадавших в доме женщин, спасаясь, выпрыгнула из окна. Пострадавшие —37-летняя мать и 55-летняя бабушка погибшего подростка. 

 
БПЛА
атака беспилотников
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Комментарии (18)

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Как гость
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Сначала новые
Эмма
6 минут назад
Всё меньше мужчин в России , горе непоправимое случилось , мать осталась без сына и жена без мужа . Страшней и не бывает , соболезную , очень соболезную , смерть ужасная и непредвиденная.
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12
47 минут назад
55 летний дед ? У нас молодость по Указу Правительства теперь до 45 лет , какой еще дед, это молодой парень
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юююю
18 минут назад
У мужчины был внук, значит у него уже статус деда
Ответить
1
2 минуты назад
У мужчины был внук, значит у него уже статус деда удостоверение деда есть ? Если нет - то и статуса нет
Ответить
Т
58 минут назад
А в многоквартирных домах нет бомбоубежища, когда включают серены куда бежать? Не первый год атаки. Неужели нельзя подвалы привести в порядок?
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Андрей
сегодня, 10:33
Всё идёт по плану???????
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Мать
сегодня, 10:31
Мои соболезнования родным.Это очень страшно,все невинно убиенные уходят с этой грешной земли ангелами и будут у престола божьего вечно.
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Екатерина М.
сегодня, 10:22
Кому горе кому геополитека. Пострадавшим -здоровья , погибшим- вечный покой и светлая помять.
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Вася
сегодня, 10:27
А безграмотным - букварь
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А
43 минуты назад
А безграмотным - букварь Ты Васек не иронизируй. Будь человеком.
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Лиза
сегодня, 10:18
Соболезнование родным и близким погибших и здоровья пострадавшим.
Ответить
Колян
сегодня, 10:06
Как всё прдробно написано. Краткость сестра талантов.
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Гость
сегодня, 10:05
Вот так, была семья и нет, страшно.
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З
сегодня, 09:59
Зачем сбивать над жилыми домами?!?!
Ответить
Ну
сегодня, 10:27
Может и не сбивали над домами, а враг намерено ударили по гражданским. Просто всем официальным СМИ методичка про удавшиеся вражеские удары велит писать исключительно "осколки СБИТОГО беспилотника", мол, наша ПВО не промухивает их дроны.
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