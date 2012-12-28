Происшествие на Силикатных озёрах: водитель катера отказался от освидетельствования на состояние опьянения
Суд взыскал с предприятия компенсацию вреда, причиненного почвам, в сумме более 4,4 млн рублей
Происшествия
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сегодня, 09:28
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Одна из пострадавших при атаке БПЛА женщин выпрыгнула из окна
По уточнённым данным, погибшему подростку было 13 лет.
Одна из пострадавших в доме женщин, спасаясь, выпрыгнула из окна. Пострадавшие —37-летняя мать и 55-летняя бабушка погибшего подростка.
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