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21 минуту назад

На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

7 ноября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Громовой, 5, Боевой проезд, 39а — без холодной воды останутся жители пяти улиц, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах и зданиях № 2, 2а, 4, 5, 7 по улице У. Громовой, № 3а на площади Победы, № 15 по улице Союзной, № 1, 2, 21, 31, 37 по улице Гоголя, № 39а по Боевому проезду, в частном секторе улицы Гоголя.

Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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