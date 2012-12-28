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Общество
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21 минуту назад
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
7 ноября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Громовой, 5, Боевой проезд, 39а — без холодной воды останутся жители пяти улиц, сообщили в компании.
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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