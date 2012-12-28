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Происшествия
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сегодня, 11:44
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Состояние бабушки погибшего при атаке БПЛА подростка — крайне тяжелое
Её 37-летняя дочь прооперирована. Женщина только вчера узнала от мужа о гибели сына.
«Медики делают все возможное для их спасения и выздоровления. 37-летняя женщина с переломом пяточных костей и травмой позвоночника прооперирована. Проведена репозиция пяточных костей. Ее жизни ничего не угрожает. Она находится в отделении травматологии. Состояние ее 55-летней матери по-прежнему крайне тяжелое. У женщины обожжено 34% тела. Сильно пострадали лицо и дыхательные пути. Пациентка находится в медикаментозной коме на аппарате ИВЛ», — отметила Лилия Самошина.
Напомним, БПЛА влетел в двухэтажный коттедж, после чего начался пожар. Погибли 55-летний дед с 13-летним внуком (у мужчины день рождения в ноябре, а мальчику должно было исполниться 14 лет в декабре).
Мать мальчика, спасаясь, выпрыгнула из окна. О гибели сына ей рассказал отец мальчика только вчера. Женщине потребовались успокоительные. Сам мужчина во время происшествия был на смене.
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