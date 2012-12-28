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Происшествия
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сегодня, 12:19
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Ошпарившая ноги в коммунальном порыве 19-летняя беременная липчанка понемногу ходит
Состояние молодой женщины стабильное.
«Состояние будущей мамы стабильное. Она в отделении. Встает, понемногу ходит. Утром ее осмотрели и проконсультировали акушеры-гинекологи. Течение беременности на личном контроле у главного врача областного перинатального центра», — сообщила министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина.
Напомним, провалившаяся ногами в промоину с горячей водой липчанка находится на 23-й неделе беременности. У неё обожжено 4,5% тела.
Ремонт теплосети на Литаврина продолжается. Диаметр повреждённого трубопровода — 159 миллиметров. В этом году участок успешно прошёл гидравлические испытания. По результатам экспертной оценки также было получено разрешение на дальнейшую эксплуатацию трубопровода сроком как минимум на три года. Но прогнозы экспертов не сбылись, и трубу прорвало. «РИР Энерго» пообещало оказать получившей ожоги женщине необходимую помощь.
На фото — заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов
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