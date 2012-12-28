Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Врачи: угрозы жизни провалившейся в асфальт беременной и плоду нет
Общество
На избившего начальницу кладовщика полицейские составили административный материал
Происшествия
19-летняя беременная получила ожоги ног при порыве на сетях горячего водоснабжения
Происшествия
«Веста» въехала в коммунальный раскоп
Происшествия
«РИР Энерго» окажет получившей ожоги беременной липчанке необходимую помощь
Происшествия
Липецкая вечЁрка: беременная провалилась в кипяток, избитая подчиненным и повышение тарифов ЖКХ
Общество
При уборке снега погрузчик смял легковушку: со страховой компании и МБУ взыскали более 900 тысяч рублей
Происшествия
В Липецкой области приняты новые меры соцподдержки и повышены административные штрафы
Общество
Мэрия собралась штрафовать концессионера за неприглядный вид трамвайных остановок
Общество
Бывшего налоговика обвиняют в двух преступлениях
Общество
Читать все
В Липецке поставили на паузу борьбу за чистоту русского языка на фасадах зданий
Общество
Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Липецка ушел по собственному желанию
Общество
Поврежденный на улице Литаврина участок теплосети в этом году получил трёхлетнюю гарантию
Происшествия
31-летний липчанин нашёл на остановке кошелёк с 94 000 рублей
Происшествия
Демидовский рельс передан Краеведческому музею
Общество
Москвич пустил чужой дом на доски
Происшествия
У 36-летнего липчанина конфисковали «Мазду» за пьяную езду
Происшествия
Лучше поздно, чем никогда: в бюджете Липецка нашлись деньги на консервацию городских фонтанов
Общество
Ошпарившая ноги в коммунальном порыве 19-летняя беременная липчанка понемногу ходит
Происшествия
Липецкую студентку обвиняют в хищении заказов на «Вайлдберриз» на полмиллиона рублей
Происшествия
Читать все
Происшествия
572
сегодня, 12:19
2

Ошпарившая ноги в коммунальном порыве 19-летняя беременная липчанка понемногу ходит

Состояние молодой женщины стабильное.

19-летняя беременная липчанка, получившая вчера днём ожоги в коммунальном порыве на улице Литаврина, 6а, продолжает лечение в областном ожоговом центре.

«Состояние будущей мамы стабильное. Она в отделении. Встает, понемногу ходит. Утром ее осмотрели и проконсультировали акушеры-гинекологи. Течение беременности на личном контроле у главного врача областного перинатального центра», — сообщила министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина.

Напомним, провалившаяся ногами в промоину с горячей водой липчанка находится на 23-й неделе беременности. У неё  обожжено 4,5% тела.

Ремонт теплосети на Литаврина продолжается. Диаметр повреждённого трубопровода — 159 миллиметров. В этом году участок успешно прошёл гидравлические испытания. По результатам экспертной оценки также было получено разрешение на дальнейшую эксплуатацию трубопровода сроком как минимум на три года. Но прогнозы экспертов не сбылись, и трубу прорвало.  «РИР Энерго» пообещало оказать получившей ожоги женщине необходимую помощь.

На фото — заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов

ЖКХ
2
1
2
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Мимокрокодил
28 минут назад
господи, когда уже дойдет что жизнеобеспечение не может быть про прибыль.экономить здесь что тушить пожар бензином
Ответить
Фокс
49 минут назад
Трубу проверяли эксперты по мукомольному производству?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, лимит на займы под высокие проценты — законы, которые вступают в силу в октябре
Общество
Липецкая область — лидер по инвестициям в охрану воздуха
Общество
ТОП нарушений благоустройства в Липецке: граффити, раскопки и бурьян
Общество
Снятый на «Кудыкиной горе» фильм добрался до экранов
Здоровье
В Липецкой области за неделю ОРВИ заболели 4554 человека, новых случаев гриппа не было
Общество
С чили, с мёдом и с корицей: полноценный обед из тыквы за полчаса
Экономика
В Липецкой области дешевели сахар и картофель, дорожали яйца и мёд
Общество
Строительство лестницы от парка Победы к скверу на Полиграфической застопорилось
Общество
В Липецке готовят 82 точки для продажи новогодних ёлок
Общество
Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить