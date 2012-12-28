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Общество
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39 минут назад
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Водитель въехавшей в раскоп «Весты» покинул место ДТП
Полиция устанавливает его личность.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в данный момент устанавливается личность водителя автомобиля.
— Водитель покинул место ДТП, — сообщили в полиции.
Напомним, что авария произошла ночью. Около полудня автомобиль уже достали из котлована.
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