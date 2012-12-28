Погибших при атаке БПЛА 55-летнего мужчину и его 13-летнего внука похоронили на Ново-Ссёлковском кладбище
Происшествия
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Погибших при атаке БПЛА 55-летнего мужчину и его 13-летнего внука похоронили на Ново-Ссёлковском кладбище
Мать и бабушка мальчика не смогли присутствовать на похоронах — они остаются в больнице.
55-летняя Светлана Орехова — воспитатель детского сада Nº22 Липецка, абсолютный победитель городского профессионального конкурса «Воспитатель года-2009», победитель областного публичного конкурса «Воспитатель года» в номинации «Педагогика здоровья». Портрет Светланы Ореховой был представлен на Доске почета «Трудовая слава города Липецка». Также педагог награждена грамотой управления образования администрации Липецка, памятным знаком «Липецк — город мастеров». Её воспитанники являются победителями и призерами городских фестивалей и конкурсов детского творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья «Радуга творчества», «Родничок», «Солнце в каждом».
Фото - doal.ru
Сейчас Светлана Орехова находится в ожоговом отделении Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» в очень тяжелом состоянии с сильными ожогами лица, головы, груди и рук, поражением дыхательных путей, бронхов и легких. Она в искусственной коме. Её 37-летняя дочь — в больнице №4 «Липецк-Мед» с переломами позвонков и раздробленными пятками, которые в процессе операции были собраны на спицы. Обе ноги в гипсе и встать на них получится не раньше чем через четыре месяца.
«37-летняя женщина с переломом пяточных костей и травмой позвоночника прооперирована. Проведена репозиция пяточных костей. Ее жизни ничего не угрожает. Она находится в отделении травматологии. Состояние ее 55-летней матери по-прежнему крайне тяжелое. У женщины обожжено 34% тела. Сильно пострадали лицо и дыхательные пути. Пациентка находится в медикаментозной коме на аппарате ИВЛ», — ранее рассказала о состоянии пострадавших министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина.
Дом, в котором жила семья из четверых человек: 55-летняя Светлана Орехова, её 55-летний муж Олег Орехов и их 37-летняя дочь Вероника с 13-летним сыном сгорел. Отец мальчика с ними не живёт — с матерью они в разводе.
Чтобы женщинам было куда возвращаться, родственники объявили в соцсетях сбор помощи. Средства собирает сестра Вероники Анастасия Никитина.
«Спасибо соседям, которые в тяжелый момент не оказались в стороне как в процессе тушения пожара, так и после, приходя и предлагая свою помощь. Но реальность такова, что разгребать все эти последствия (во всех смыслах этого слова) легло на наши плечи. Мы многодетная семья, у нас на двоих четверо детей, которые одномоментно потеряли контакт с бабушкой, дедом и братом. Вероника потеряла единственного сына и не имела возможности проводить его в последний путь. Хочется всех попросить организовать целевой сбор на восстановление здоровья близких, которых прежними уже не вернуть, и на уход за ними. На восстановление дома, чтобы им было куда вернуться», — написала Анастасия Никитина.
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