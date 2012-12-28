40-летнего липчанина лишили прав, а через три месяца он снова попался пьяным за рулём

В результате он остался без «семёрки» и лишён прав на два года.

Октябрьский районный суд приговорил 40-летнего липчанина за повторную пьяную езду к 300 часам обязательных работ, лишил его водительских прав на два года и конфисковал «ВАЗ 21074» в доход государства.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в апреле этого года суд привлек мужчину к административной ответственности за пьяную езду: оштрафовал на 45 тысяч рублей и лишил прав на полтора года. Но уже в июле липчанин попался на том же самом. При этом мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования, что по закону приравнивается к вождению в нетрезвом виде.