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Происшествия
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сегодня, 16:25
40-летнего липчанина лишили прав, а через три месяца он снова попался пьяным за рулём
В результате он остался без «семёрки» и лишён прав на два года.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в апреле этого года суд привлек мужчину к административной ответственности за пьяную езду: оштрафовал на 45 тысяч рублей и лишил прав на полтора года. Но уже в июле липчанин попался на том же самом. При этом мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования, что по закону приравнивается к вождению в нетрезвом виде.
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