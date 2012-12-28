В Липецкой области минус даже днём

В выходные станет холоднее обычного, затем температура вернётся к норме.





В ближайшие трое суток территория Липецкой области окажется в тыловой части циклона — ожидаются небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.Среднесуточные температуры составят: 7 и 8 ноября — 1–2 градуса мороза, что на 2–3 градуса ниже нормы, 9 ноября — около нуля градусов, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер северо-западный, 6–11 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градусов, днём — от -2 до +3.В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью — от -3 до -5 градусов, днём — от 0 до +2.День 7 ноября стал самым тёплым в Липецке в 1910 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2011 году — 14 градусов мороза.