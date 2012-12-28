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Происшествия
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сегодня, 16:13
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Начал вставать и ходить: пострадавшего от атаки БПЛА липчанина перевели из реанимации в кардиохирургию
Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.
«У пациента состояние средней тяжести. Чувствует он себя удовлетворительно. Начал вставать и ходить», — рассказали GOROD48 в пресс-службе регионального минздрава.
Напомним, во время атаки Иван вышел на балкон дома на улице Кривенкова, и в него попали поражающие элементы упавшего беспилотника: молодой мужчина получил проникающее ранение в сердце. В течение четырёх часов липчанина спасали сразу 12 врачей и медсестер областной клинической больницы: кардиохирурги, анестезиологи-реаниматологи, торакальный хирург, операционные сёстры, анестезистки. В результате из сердца был извлечен поражающий элемент — металлический шарик. Операция проводилась с использованием аппарата искусственного кровообращения.
Двое ельчан, которые пострадали при ракетной атаке 25 октября и находятся в елецкой городской больнице, чувствую себя отлично.
Один из них — 47-летний термист — успешно прооперирован и идёт на поправку. Он проходит лечение в отделении травматологии. Из бедра мужчины достали металлический осколок размером с абрикосовую косточку.
Ещё один госпитализированный в Ельце — это 55-летний мужчина с непроникающим осколочным ранением грудной клетки. Он обратился за медицинской помощью только 26 октября.
Фото и видео пресс-службы правительства и областного Совета депутатов
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