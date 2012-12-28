Начал вставать и ходить: пострадавшего от атаки БПЛА липчанина перевели из реанимации в кардиохирургию

Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

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Один из них — 47-летний термист — успешно прооперирован и идёт на поправку. Он проходит лечение в отделении травматологии. Из бедра мужчины достали металлический осколок размером с абрикосовую косточку.





Ещё один госпитализированный в Ельце — это 55-летний мужчина с непроникающим осколочным ранением грудной клетки. Он обратился за медицинской помощью только 26 октября.

Фото и видео пресс-службы правительства и областного Совета депутатов