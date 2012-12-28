Липецкая вечЁрка: ракетная атака промзоны Ельца, сколько квартир пострадало на Бунина и назначения в мэрии
Сегодня в Липецке: всё больше жителей мечтают уволиться, горожан призвали сдавать деньги – список пунктов приёма
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«Устал бояться» и «Ухожу в ванну»: липчане рассказали, укрываются ли во время воздушных атак
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Происшествия
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сегодня, 10:02
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После столкновения с «Рено» «Шевроле» улетел в кювет: пострадала женщина
Авария произошла в Добринском округе.
Вчера на дорогах области автоинспекторы зарегистрировали еще 22 столкновения автомобилей, они обошлись без пострадавших.
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