После столкновения с «Рено» «Шевроле» улетел в кювет: пострадала женщина

Авария произошла в Добринском округе.



Днем 26 октября в Добринском округе на дороге Добринка – Талицкий Чамлык после столкновения с «Рено» опрокинулся в кювет «Шевроле». В аварии, как сообщает Госавтоинспекция, пострадала 31-летняя женщина – водитель «Шевроле».Вчера на дорогах области автоинспекторы зарегистрировали еще 22 столкновения автомобилей, они обошлись без пострадавших.