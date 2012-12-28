Сегодня в Липецке: всё больше жителей мечтают уволиться, горожан призвали сдавать деньги – список пунктов приёма
Липецкая вечЁрка: ракетная атака промзоны Ельца, сколько квартир пострадало на Бунина и назначения в мэрии
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Не дотапливали: энергетиков оштрафовали на 80 000 рублей за холод в двух домах на улице Мичурина
Происшествия
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сегодня, 14:41
В области — ракетная опасность
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