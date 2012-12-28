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Общество
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сегодня, 16:22
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Жители Покрово-Казацкой слободы Лебедяни просят сохранить Дом культуры
В администрации округа напоминают — он закрыт с 31 декабря прошлого года.
«Сердце Покрово-Казацкого поселения сжимается: наш ДК хотят закрыть.
Для многих из нас Дом культуры — это не просто здание. Это место, где живёт тепло и творчество, где по вечерам зажигаются огни и собираются люди, чтобы стать чуточку счастливее. Здесь поют — и голоса сливаются в настоящий хор, здесь танцуют — и даже самые стеснительные начинают чувствовать ритм. Здесь учат рукоделию, и из простых ниток и ткани рождаются маленькие чудеса. Здесь занимаются йогой, чтобы найти опору внутри себя. А ещё тут есть библиотека — тихий уголок, где можно спрятаться от суеты и снова поверить в силу слова», — говорится в сообщении.
В соцсетях со ссылкой на местных жителей пишут, что в Доме культуры проходят мастер-классы и мероприятия, которые любят и дети, и взрослые. По мнению сельчан, закрытие ДК — это не просто вычёркивание строчки из бюджета, а потеря точки притяжения, которая делает район живым.
Но в администрации Лебедянского района GOROD48 ответили, что вопрос уже решён, причём давно. ДК не работает с 31 декабря 2025 года.
«В рамках реорганизации учреждений культуры с октября 2025 года МБУ «Покрово-Казацкий центр культуры и досуга» находится в стадии ликвидации. С января 2026 года организация досуга населения Покрово-Казацкого территориального отдела возложена на Покровский филиал Дома культуры «Лидер», где на постоянной основе организуется досуг населения по различным направлениям», — пояснили в администрации.
Там добавили, что малопосещаемые, несовременные и нерентабельные центры досуга закрывают, а рядом — в шаговой доступности — действует немало современных площадок, где сельчане могут заниматься творчеством. Например, часть кружковой деятельности осуществляется в здании Покрово-Казацкого филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Лебедянская централизованная библиотечная система». В связи с планированием перевода филиала библиотеки в другое здание работа клубных формирований будет осуществляться в Доме культуры (Покровский филиал), расположенном в слободе Покрово-Инвалидной, на улице Гришина, 5Б.
Фото: vk.ru/potrebitellebedyan48
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