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22 минуты назад
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В районах Тракторного и МЖК отключат холодную воду

Кроме Тракторного и МЖК, без холодной воды частично останутся жители 23 и 27 микрорайонов.

28 октября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Кривенкова, 7а, улица Краснознамённая, 19. Кроме того, работы на внутренних сетях по заявкам потребителей будут проводиться по адресам: улица 2-я Воронежская, 9/1, улица Волгоградская, 11, улица Петра Смородина, 2 — без холодной воды временно останутся жители районов Тракторного, МЖК, 23 и 27 микрорайонов, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 8, 8а, 10, 11, 12, 14 по улице Волгоградской, № 15 по улице Ильича, № 21, 21а, 21б, 21в, 21б ст. 1, 23, 23а, 23б, 25а, 25 лит. А, 29, 29а, 31, 31а, 33 по улице Водопьянова, № 1а, 1б, 2, 4а, 6, 8, 8а, 10, 11, 12, 12а, 12б, 12в, 12г, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 20, 22, 24, 24а, 26 по улице Смородина, № 24, 28, 30 по проспекту 60 лет СССР, № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 17/1, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22а, 23, 23а, 24, 25, 27, 29а, 29б, 31а, 36, 38, 38б, 40, 42а, 44, 44а, 46, 48, 48а, 50, 52 по улице Стаханова, № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 по улице Белана, № 1, 1а, 1/1, 3, 6, 7, 8, 8а, 10, 14, 15, 16, 17, 19 по улице Шуминского, № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 29а по улице Хорошавина, № 1 по улице Москаленко, № 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17 по улице Кривенкова, № 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43 по улице Катукова, № 4, 8, 10 по улице Молодёжной, № 4, 15, 17, 21 по улице Краснознамённой, в частном секторе улиц Профсоюзной, Дачной, Студенческой, Тургенева, Декабристов, Бехтерева, Гвардейской, Песчаной, Воронежской, 2-й Воронежской, Красина, Седова, Волгоградской.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

28 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 22 по улице Писарева, № 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21 по улице Центральной (Дачный), № 1а, 1в по улице Неделина, № 43 по улице Фрунзе, № 1а, 2, 2а по улице Скороходова, № 1 по улице Толстого, № 4 по улице Советской, № 1 на площади Театральной, обесточат площадь Революции.
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Комментарии (1)

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Колян
13 минут назад
На ул. Литаврина уже 4 дня льётся вода из колодца. Вся улица залита водой. К мусорным бакам не подойти, только на лодке можно подплыть. А вчера еще приехали дырки на дороге заделывпть. Так они асфальт прямо в лужи укладывали. Сегодня весь асфальт смыло. Но на трибуне уже наверное отчитались, что провели ямочный ремонт.
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