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Не дотапливали: энергетиков оштрафовали на 80 000 рублей за холод в двух домах на улице Мичурина
Общество
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44 минуты назад
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Не дотапливали: энергетиков оштрафовали на 80 000 рублей за холод в двух домах на улице Мичурина
Госжилинспекция по жалобам жильцов измерила температуру воздуха в квартирах и теплоносителя на вводе в дома.
В суд обратились сами энергетики, которые просили признать этот штраф незаконным и отменить постановление Государственной жилищной инспекции Липецкой области о привлечении к административной ответственности за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами (по части третьей статьи 7.23 КоАП РФ).
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, жильцы многоквартирных домов №34 и №38А по улице Мичурина жаловались на некачественное отопление. Госжилинспекция провела инструментальные замеры температуры воздуха в квартирах и параметров теплоносителя на вводе в дома.
Эти замеры показали, что температура воздуха в ряде квартир не соответствовала нормативным требованиям, а параметры теплоносителя на границе эксплуатационной ответственности не обеспечивали предоставление коммунальной услуги по отоплению надлежащего качества. При этом управляющая компания ООО «УК Элада» неоднократно обращалась в АО «РИР Энерго» с требованиями обеспечить надлежащие параметры работы системы теплоснабжения.
«Судом отклонены доводы «РИР Энерго» об отсутствии в его действиях состава правонарушения, поскольку общество, являясь исполнителем коммунальной услуги, обязано осуществлять полный, необходимый и достаточный комплекс действий, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг, отвечающих нормативным требованиям. Оснований для признания правонарушения малозначительным или замены штрафа на предупреждение суд не усмотрел», — отметили в суде.
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