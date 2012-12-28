Не дотапливали: энергетиков оштрафовали на 80 000 рублей за холод в двух домах на улице Мичурина

Госжилинспекция по жалобам жильцов измерила температуру воздуха в квартирах и теплоносителя на вводе в дома.

Арбитражный суд Липецкой области признал законным штраф в 80 000 рублей, наложенный на АО «РИР Энерго» за некачественное теплоснабжение жильцов двух домов на улице Мичурина: №34 и №38А.В суд обратились сами энергетики, которые просили признать этот штраф незаконным и отменить постановление Государственной жилищной инспекции Липецкой области о привлечении к административной ответственности за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами (по части третьей статьи 7.23 КоАП РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, жильцы многоквартирных домов №34 и №38А по улице Мичурина жаловались на некачественное отопление. Госжилинспекция провела инструментальные замеры температуры воздуха в квартирах и параметров теплоносителя на вводе в дома.Эти замеры показали, что температура воздуха в ряде квартир не соответствовала нормативным требованиям, а параметры теплоносителя на границе эксплуатационной ответственности не обеспечивали предоставление коммунальной услуги по отоплению надлежащего качества. При этом управляющая компания ООО «УК Элада» неоднократно обращалась в АО «РИР Энерго» с требованиями обеспечить надлежащие параметры работы системы теплоснабжения.«Судом отклонены доводы «РИР Энерго» об отсутствии в его действиях состава правонарушения, поскольку общество, являясь исполнителем коммунальной услуги, обязано осуществлять полный, необходимый и достаточный комплекс действий, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг, отвечающих нормативным требованиям. Оснований для признания правонарушения малозначительным или замены штрафа на предупреждение суд не усмотрел», — отметили в суде.