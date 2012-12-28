Сегодня в Липецке: всё больше жителей мечтают уволиться, горожан призвали сдавать деньги – список пунктов приёма
Липецкая вечЁрка: ракетная атака промзоны Ельца, сколько квартир пострадало на Бунина и назначения в мэрии
«Устал бояться» и «Ухожу в ванну»: липчане рассказали, укрываются ли во время воздушных атак
37 миллионов за невыполненный договор: бывшего начальника филиала энергокомпании обвиняют в превышении полномочий
На юбилей и для сына: тербунец хранил 97 бутылок нелегального алкоголя и 1078 пачек немаркированных сигарет
Мошенники пытались провернуть аферу с новоиспечённым депутатом Госдумы от Липецкой области
Не дотапливали: энергетиков оштрафовали на 80 000 рублей за холод в двух домах на улице Мичурина
Происшествия
309
сегодня, 14:58
4
На юбилей и для сына: тербунец хранил 97 бутылок нелегального алкоголя и 1078 пачек немаркированных сигарет
Мужчину оштрафовали на 400 000 рублей и конфисковали у него «ГАЗ-2705» и два телефона.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, тербунец хранил в фургоне и хозпостройках не менее 97 бутылок алкоголя и не менее 1078 пачек немаркированных сигарет для перепродажи. Общая стоимость изъятого составила 169,5 тысячи рублей.
Мужичина вину не признал. В суде он заявил, что запасся спиртным к своему юбилею, а сигареты купил для сына. Но ему не поверили: изъятые алкоголь и сигареты будет уничтожены.
1
0
0
2
0
Комментарии (4)