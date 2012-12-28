На юбилей и для сына: тербунец хранил 97 бутылок нелегального алкоголя и 1078 пачек немаркированных сигарет

Мужчину оштрафовали на 400 000 рублей и конфисковали у него «ГАЗ-2705» и два телефона.

Тербунский районный суд оштрафовал 51-летнего мужчину на 400 000 рублей и конфисковал у него фургон «ГАЗ-2705» и два сотовых телефона: «MAXVI» и «Redmi Note 11 Pro 5G» за хранение немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий в крупном размере (по части пятой статьи 171.1 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, тербунец хранил в фургоне и хозпостройках не менее 97 бутылок алкоголя и не менее 1078 пачек немаркированных сигарет для перепродажи. Общая стоимость изъятого составила 169,5 тысячи рублей.Мужичина вину не признал. В суде он заявил, что запасся спиртным к своему юбилею, а сигареты купил для сына. Но ему не поверили: изъятые алкоголь и сигареты будет уничтожены.