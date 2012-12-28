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сегодня, 14:58
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На юбилей и для сына: тербунец хранил 97 бутылок нелегального алкоголя и 1078 пачек немаркированных сигарет

Мужчину оштрафовали на 400 000 рублей и конфисковали у него «ГАЗ-2705» и два телефона.

Тербунский районный суд оштрафовал 51-летнего мужчину на 400 000 рублей и конфисковал у него фургон «ГАЗ-2705» и два сотовых телефона: «MAXVI» и «Redmi Note 11 Pro 5G» за хранение немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий в крупном размере (по части пятой статьи 171.1 УК РФ).

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, тербунец хранил в фургоне и хозпостройках не менее 97 бутылок алкоголя и не менее 1078 пачек немаркированных сигарет для перепродажи. Общая стоимость изъятого составила 169,5 тысячи рублей.

Мужичина вину не признал. В суде он заявил, что запасся спиртным к своему юбилею, а сигареты купил для сына. Но ему не поверили: изъятые алкоголь и сигареты будет уничтожены.
алкоголь
сигареты
спиртное
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Липчанин
8 минут назад
А телефоны то зачем забрали, да и машина причем?
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Фунтик
36 минут назад
Блин мужику день рождения сорвали. Я на свой день рождения тоже два-три ящика бухла закупаю. пословица бухла много не бывает
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Владимир
44 минуты назад
Ему не поверили вот это судебная система. Если бы правоохранительные органы сделали контрольную закупку это другое. Скоро дома в погребе найдут десять мешков картошки скажут на продажу и дом изымут так что ли
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Бабка Первая
20 минут назад
Если склад вычислили, значит, свидетели уже есть.
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