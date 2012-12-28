В Липецкой области до +15

Зонты всё ещё можно оставлять дома.



В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием западной периферии обширного антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры составят 6–7 градусов тепла, что на 2–3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 октября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, ночью 4–9 м/сек, днём 7–12 м/сек. Температура воздуха ночью составит от -2 до +3 градусов, днём — от +10 до +15.В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью — от 0 до -2, днём — от +13 до +15 градусов.День 28 октября стал самым тёплым в Липецке в 1911 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году — 15 градусов мороза.