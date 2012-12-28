Сегодня в Липецке: всё больше жителей мечтают уволиться, горожан призвали сдавать деньги – список пунктов приёма
Липецкая вечЁрка: ракетная атака промзоны Ельца, сколько квартир пострадало на Бунина и назначения в мэрии
«Устал бояться» и «Ухожу в ванну»: липчане рассказали, укрываются ли во время воздушных атак
37 миллионов за невыполненный договор: бывшего начальника филиала энергокомпании обвиняют в превышении полномочий
На юбилей и для сына: тербунец хранил 97 бутылок нелегального алкоголя и 1078 пачек немаркированных сигарет
Мошенники пытались провернуть аферу с новоиспечённым депутатом Госдумы от Липецкой области
Начал вставать и ходить: пострадавшего от атаки БПЛА липчанина перевели из реанимации в кардиохирургию
Не дотапливали: энергетиков оштрафовали на 80 000 рублей за холод в двух домах на улице Мичурина
Погода в Липецке
173
33 минуты назад
В Липецкой области до +15
Зонты всё ещё можно оставлять дома.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 октября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, ночью 4–9 м/сек, днём 7–12 м/сек. Температура воздуха ночью составит от -2 до +3 градусов, днём — от +10 до +15.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью — от 0 до -2, днём — от +13 до +15 градусов.
День 28 октября стал самым тёплым в Липецке в 1911 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году — 15 градусов мороза.
2
0
1
1
1
Комментарии