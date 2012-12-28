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20 минут назад
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Мошенники пытались провернуть аферу с новоиспечённым депутатом Госдумы от Липецкой области
Сергей Курбатов получил сообщение якобы из школы, где учится его сын, с угрозой завести административное дело за курение в туалете.
«Честно? Первая мысль была не «ах он такой-сякой», а «кто-то сгенерировал видео нейросетью». Время такое: сейчас можно «снять» кого угодно где угодно. Поэтому разговор с сыном по горячим следам заводить не стал. А вот супруга оказалась бдительнее меня. Проверила, и оказалось, что такого сотрудника в школе нет вообще. Мошенники. Блокировка, занавес», — написал Сергей Курбатов, добавив, что мошенники не учли, что административная ответственность наступает с 16 лет, в то время как его сыну только 14.
Далее депутат предположил стандартное развитие ситуации: «Родитель в панике хочет «решить вопрос тихо», а дальше будет ссылка, «код из СМС» или просьба что-нибудь оплатить».
В таких случаях обычно включается второй уровень мошеннической схемы. Жертве, продиктовавшей код, звонят от имени «Финмониторинга», «Центробанка» или ФСБ и сообщают о взломе аккаунта «Госуслуг», банковского счёта, финансировании «недружественного государства», и выкачивают деньги.
«Если пришло похожее: не отвечайте и не переходите по ссылкам; перезвоните в школу или классному руководителю по номеру, который знаете сами; никому не называйте коды из СМС; не устраивайте ребёнку допрос, пока не проверили. Дорогие родители, берегите себя и своих детей. Они у нас самые хорошие, даже когда мошенники пытаются убедить в обратном», — заключил Сергей Курбатов.
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