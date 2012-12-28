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Происшествия
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сегодня, 11:50
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Раненый при атаке БПЛА мужчина — в искусственной коме
Из сердца раненого при атаке БПЛА мужчины достали металлический поражающий элемент. Операция закончилась в 8 утра.
Операцию мужчине совместно проводили кардиохирурги и сосудистые хирурги областной больницы. Из сердца мужчины они извлеки поражающий элемент БПЛА.
Операция прошла успешно. Сейчас состояние пациента медики оценивают как стабильно тяжёлое. Он находится в реанимации в искусственной коме.
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