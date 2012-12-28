Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пострадал 25-летний мужчина, повреждены несколько домов и детская поликлиника: новые данные об атаке БПЛА
Происшествия
Обломки БПЛА упали на многоквартирный дом в Липецке
Происшествия
Погибших и пострадавших нет: предварительные данные о падении БПЛА на высотку
Происшествия
20 БПЛА сбиты ночью над областью: жертв и масштабных разрушений нет
Происшествия
На крыше поликлиники № 4 осталась часть заряда БПЛА
Происшествия
Липчанин пришёл проведать родственника и обнаружил в туалете его труп
Происшествия
Красный уровень отменили под утро
Происшествия
В мэрии Липецка обсчитывают ущерб от ночной атаки беспилотников
Происшествия
Полиция начала проверку по возгоранию двух липчан
Происшествия
Липецкая вечЁрка: обгоревшая пара, труп в туалете и четырехглазый светоф
Общество
Читать все
В мэрии Липецка обсчитывают ущерб от ночной атаки беспилотников
Происшествия
Раненый при атаке БПЛА мужчина — в искусственной коме
Происшествия
Раненому во время атаки БПЛА липчанину поражающие элементы попали в грудь и сердце
Происшествия
18-летняя ельчанка при расставании обвинила сожителя в изнасиловании
Происшествия
Заказчик интим-услуг лишился 228 500 рублей
Происшествия
Избитого знакомым мужчину нашли бродящим по лесу, позже он умер в больнице
Происшествия
Боевая часть беспилотника обезврежена на крыше поликлиники
Общество
Отца троих детей посадили на шесть лет: он пытался зарезать своего гостя
Происшествия
На автостоянке у парка нашли мужчину без сознания: что с ним случилось — выясняет полиция
Происшествия
Ещё одна «горячая линия» для пострадавших от атаки БПЛА заработала в мэрии
Происшествия
Читать все
Происшествия
3368
сегодня, 11:50
13

Раненый при атаке БПЛА мужчина — в искусственной коме

Из сердца раненого при атаке БПЛА мужчины достали металлический поражающий элемент. Операция закончилась в 8 утра. 

За жизнь пострадавшего при атаке БПЛА 25-летнего мужчины c улицы Кривенкова врачи боролись всю ночь — операция завершилась только в восемь утра. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе регионального минздрава, изначально сотрудники скорой помощи подумали, что у мужчины поражено только лёгкое. Но при обследовании в больнице стало понятно — ситуация гораздо серьёзнее: у него сквозное проникающее ранение грудной клетки и сердца, черепно-мозговая травма — осколок попал и в голову.

Операцию мужчине совместно проводили кардиохирурги и сосудистые хирурги областной больницы. Из сердца мужчины они извлеки поражающий элемент БПЛА. 

Операция прошла успешно. Сейчас состояние пациента медики оценивают как стабильно тяжёлое. Он находится в реанимации в искусственной коме.
воздушная тревога
БПЛА
0
35
0
14
216

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
На
12 минут назад
Самом деле пострадавших много, но про это чётко молчат. Даже сами пострадавшие.. До каких пор мы будем жить как на пороховой бочке?
Ответить
анна
27 минут назад
Кто тавит смешной смайлик???Вы нормальны?
Ответить
Житель.
41 минуту назад
Спасибо докторам.
Ответить
Наталья
45 минут назад
Ситуация крайне серьезная у парня
Ответить
Лиза
57 минут назад
Скорейшего выздоровления пострадавшему парню и огромное спасибо врачам.
Ответить
вопрос
сегодня, 12:10
ночью писали ,что пострадал мужчина на ул. Игнатьева, теперь пишут, что- на ул Кривенкова. Где ??? Или это два разных мужчины пострадали?!
Ответить
Спаси
сегодня, 12:08
И сохрани Господи жизнь молодому человеку.
Ответить
Александр Н.
сегодня, 12:03
Скорейшего выздоровления и главное без тяжких последствий.
Ответить
Здоровья
сегодня, 11:58
Этому человеку и врачам.
Ответить
Гостья
сегодня, 11:58
Спаси, Господи. Дай сил и скорейшего выздоровления. Спасибо врачам. Очень надеюсь, что всё будет хорошо.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить