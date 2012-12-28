Пострадавшая от ракетной атаки 20-летняя девушка выписана, 47-летний мужчина с ранением бедра остаётся в больнице
Липецкая вечЁрка: ракетная атака промзоны Ельца, сколько квартир пострадало на Бунина и назначения в мэрии
Сегодня в Липецке: всё больше жителей мечтают уволиться, горожан призвали сдавать деньги – список пунктов приёма
Липецкая вечЁрка: ракетная атака промзоны Ельца, сколько квартир пострадало на Бунина и назначения в мэрии
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: всё больше жителей мечтают уволиться, горожан призвали сдавать деньги – список пунктов приёма
Главные события вторника и важная новость про погоду.
Минувшей ночью столбик термометра в Липецке опускался до –2 градусов. Однако днём всё ещё будет относительно тепло – от +11 до +13 градусов, а осадки пока так и не предвидятся.
Отключения света
С 9:00 до 17:00 обесточат:
– ул. 9-й микрорайон;
– ул. 15-й микрорайон;
– ул. Виктора Музыки;
– ул. Водопьянова, 1;
– ул. Д. Писарева, 22;
– ул. Московская, 37, 39, 41, 43, 45, 45а, 47, 49/1, 53.
– ул. П.А. Папина, 31, 31а, 31б, 33, 35, 37, 37а, 39;
– ул. Центральная (Дачный), 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21;
– пл. Победы;
– пр-кт Победы, 104д, 106, 106а.
Пробки
Заторы всё ещё иногда попадаются на пути. Чтобы не застрять на дороге, лучше заранее сверять маршрут с «Яндекс–картами».
Полный бак
За ситуацией с бензином продолжаем следить через электронные приложения, так как на объезд заправок может просто не хватить горючего. Система gas–monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports предупредит о ситуации с топливом за пределами Липецка – в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».
По открытым источникам в виде электронной карты работают get–fuel.ruи чат–бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.
День плюшевого мишки
Сегодня празднуют Международный день плюшевого мишки (англ. International Teddy Bear Day).
Кадр из фильма "Приключения Тедди"
Детям
В 11:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л. Толстого, 40) пройдёт развивающее занятие для ребятишек 3-5 лет «Читаем и мастерим с умной собачкой Соней» (0+).
Проект «БиблиоНяня» познакомит своих воспитанников с умной собачкой Соней из весёлых историй Андрея Усачёва. Малыши проведут время весело и с пользой.
Участие бесплатное.
День открытых дверей
В 12:00 Городской молодёжный центр (ул. Гагарина, 35а) утроит День открытых дверей (12+).
Фото vk.ru/gmz48
В Центре регулярно проводят образовательные мероприятия, круглые столы, семинары и тренинги, а также молодёжные фестивали, концерты, тематические игры и мастер-классы. Сегодня можно познакомиться с расписанием, идеями, ближайшими планами, преподавателями и т.д. А ещё – узнать, как можно самому стать частью насыщенной молодёжной жизни Липецка.
Герои и жертвенность
В 19:00 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9, 3-й этаж) свою творческую встречу режиссёр «Театра Под деревом» Иван Карпов посвятит О. Уайлду (12+).
Иван Карпов
История «Невозможное вечное» по дневникам, воспоминаниям и сказкам писателя. Почему многие герои известных сказок жертвуют собой ради великой любви, и как быть, если жертва оказывается не только незамеченной, но и как будто напрасной? Красивая история о любви, в которой много света и печали.
Музыка
В 18:00 в Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18) состоится концерт Липецкого симфонического оркестра «Шостакович Лайт» (12+).
Произведения разных жанров — от «Праздничной увертюры» и музыки к кинофильму «Овод» до сюиты из балета «Болт», сюиты для эстрадного оркестра и песен «Родина слышит» и «Песня о встречном». Яркая оркестровая музыка, танцевальные номера и знакомые мелодии великого композитора.
Готовьте ваши денежки
В Липецкой области стартовала акция «Монетная неделя». До 7 ноября жители региона могут свободно обменять скопившуюся мелочь на купюры.
Такие акции проводятся с 2023 г. два раза в год. Весной жители региона сдали 1,2 млн монет на общую сумму 4,2 млн рублей. Задача «Монетной недели» — вернуть в денежный оборот мелочь, которая порой годами лежит без дела в копилках и кошельках липчан.
Список точек, где вас ждут с вашими накоплениями, на сайте монетнаянеделя.рф.
Акция хороша, но остался вопрос: а разве в другое время мелочь в банках не примыт?
Бросить всё и уйти
14% липчан признались в опросе SuperJob, что задумываются об увольнении по несколько раз в течение рабочего дня. 10% думают об уходе хотя бы раз в день, 8% – раз в месяц, по 6% – раз в полгода или год.
«Все, увольняюсь немедленно!» – такие мысли периодически посещают 65% женщин и 55% мужчин. Любопытно, что чаще всего такие мысли посещают тех, кто зарабатывает до 150 тысяч рублей, среди них готовы всё бросить 70%.
Никогда не задумываются о добровольном уходе 25%. Как думаете – где они работают?
Дорогие липчане! В нынешние времена особенно важно следить за новостями, которыми вас бесперебойно обеспечивает GOROD48. Наша лента она крутится 24/7 и вам достаточно время от времени заходить на сайт, чтобы быть в курсе всех событий. Ждём вас на сайте снова и снова!
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