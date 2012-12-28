Сегодня в Липецке: всё больше жителей мечтают уволиться, горожан призвали сдавать деньги – список пунктов приёма

Главные события вторника и важная новость про погоду.

Минувшей ночью столбик термометра в Липецке опускался до –2 градусов. Однако днём всё ещё будет относительно тепло – от +11 до +13 градусов, а осадки пока так и не предвидятся.









– пр-кт Победы, 104д, 106, 106а.









Полный бак





За ситуацией с бензином продолжаем следить через электронные приложения, так как на объезд заправок может просто не хватить горючего. Система gas–monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports предупредит о ситуации с топливом за пределами Липецка – в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».









Сегодня празднуют Международный день плюшевого мишки (англ. International Teddy Bear Day).









Кадр из фильма "Приключения Тедди"





В 11:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л. Толстого, 40) пройдёт развивающее занятие для ребятишек 3-5 лет «Читаем и мастерим с умной собачкой Соней» (0+).









В 12:00 Городской молодёжный центр (ул. Гагарина, 35а) утроит День открытых дверей (12+).









Фото vk.ru/gmz48

В 19:00 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9, 3-й этаж) свою творческую встречу режиссёр «Театра Под деревом» Иван Карпов посвятит О. Уайлду (12+).









Иван Карпов

В 18:00 в Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18) состоится концерт Липецкого симфонического оркестра «Шостакович Лайт» (12+).









Такие акции проводятся с 2023 г. два раза в год. Весной жители региона сдали 1,2 млн монет на общую сумму 4,2 млн рублей. Задача «Монетной недели» — вернуть в денежный оборот мелочь, которая порой годами лежит без дела в копилках и кошельках липчан.









14% липчан признались в опросе SuperJob, что задумываются об увольнении по несколько раз в течение рабочего дня. 10% думают об уходе хотя бы раз в день, 8% – раз в месяц, по 6% – раз в полгода или год.







