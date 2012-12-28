Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В ходе последнего налета БПЛА на Липецк повреждено 109 квартир в шести многоэтажках
Происшествия
Ночью область снова атаковали БПЛА
Происшествия
Один погибший, 11 пострадавших: за три дня на дорогах области произошла череда аварий
Происшествия
Пострадавшая от ракетной атаки 20-летняя девушка выписана, 47-летний мужчина с ранением бедра остаётся в больнице
Общество
Во врезавшейся в грузовик «ГАЗели» погибли водитель и пассажирка
Происшествия
Сирены каждый день: как справиться со страхом?
Общество
Липецкая вечЁрка: ракетная атака промзоны Ельца, сколько квартир пострадало на Бунина и назначения в мэрии
Общество
Дело «чёрного копателя» ушло в суд
Происшествия
В управлении благоустройства Липецка сменился руководитель
Общество
Раненный в сердце при атаке БПЛА 25-летний липчанин ещё в реанимации
Происшествия
Читать все
Сирены каждый день: как справиться со страхом?
Общество
В Липецке без тепла остаются 28 многоквартирных домов
Общество
В ходе последнего налета БПЛА на Липецк повреждено 109 квартир в шести многоэтажках
Происшествия
В Липецкой области аренду жилья может позволить себе каждая шестая семья с детьми
Экономика
В Липецке возобновлено движение трамваев к шестой доменной печи
Общество
Ещё один пострадавший от ракетной атаки промзоны Ельца пришёл сегодня к врачам
Происшествия
Сегодня в Липецке: всё больше жителей мечтают уволиться, горожан призвали сдавать деньги – список пунктов приёма
Общество
На семи улицах Липецка отключат электричество
Общество
Липецкая вечЁрка: ракетная атака промзоны Ельца, сколько квартир пострадало на Бунина и назначения в мэрии
Общество
Дублёры «Металлурга» показали лучший результат сезона за много лет
Спорт
Читать все
Общество
489
сегодня, 07:00
6

Сегодня в Липецке: всё больше жителей мечтают уволиться, горожан призвали сдавать деньги – список пунктов приёма

Главные события вторника и важная новость про погоду.

Пришли заморозки, но пока только ночью

Минувшей ночью столбик термометра в Липецке опускался до –2 градусов. Однако днём всё ещё будет относительно тепло – от +11 до +13 градусов, а осадки пока так и не предвидятся.

DSC_177012.jpg

Отключения света

С 9:00 до 17:00 обесточат:
 – ул. 9-й микрорайон;
– ул. 15-й микрорайон;
– ул. Виктора Музыки;
– ул. Водопьянова, 1;
– ул. Д. Писарева, 22;
– ул. Московская, 37, 39, 41, 43, 45, 45а, 47, 49/1, 53.
– ул. П.А. Папина, 31, 31а, 31б, 33, 35, 37, 37а, 39;
– ул. Центральная (Дачный), 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21;
– пл. Победы;
– пр-кт Победы, 104д, 106, 106а.

DSC0008412_2.jpg

Пробки

Заторы всё ещё иногда попадаются на пути. Чтобы не застрять на дороге, лучше заранее сверять маршрут с «Яндекс–картами».


Полный бак

За ситуацией с бензином продолжаем следить через электронные приложения, так как на объезд заправок может просто не хватить горючего. Система gas–monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports предупредит о ситуации с топливом за пределами Липецка – в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».

tl0ftk10g1xlt91jvc7s1f8tonvognn3.jpg

По открытым источникам в виде электронной карты работают get–fuel.ruи чат–бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.

День плюшевого мишки

Сегодня празднуют Международный день плюшевого мишки (англ. International Teddy Bear Day).

692437c579baca319bd6b885d53a8a5f.jpg

Кадр из фильма "Приключения Тедди"

Символ праздника в мире – добрый медвежонок Тедди. Но если вы подарите любимому человеку другого медведя, наверняка, он не обидится.

Детям

В 11:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л. Толстого, 40) пройдёт развивающее занятие для ребятишек 3-5 лет «Читаем и мастерим с умной собачкой Соней» (0+).

9vkrai30us2vtp8di3o2wu0gvsnlw7re.jpg

Проект «БиблиоНяня» познакомит своих воспитанников с умной собачкой Соней из весёлых историй Андрея Усачёва. Малыши проведут время весело и с пользой.

Участие бесплатное.

День открытых дверей

В 12:00 Городской молодёжный центр (ул. Гагарина, 35а) утроит День открытых дверей (12+).

PC9dLJohYAXUd2TONA2LYLceuPTCSunerfZvHuiBLC_9iFK52lEJn_CRRd4UZon7B8yzVDorJKaegTLMIhppYIza.jpg

Фото vk.ru/gmz48

В Центре регулярно проводят образовательные мероприятия, круглые столы, семинары и тренинги, а также молодёжные фестивали, концерты, тематические игры и мастер-классы. Сегодня можно познакомиться с расписанием, идеями, ближайшими планами, преподавателями и т.д. А ещё – узнать, как можно самому стать частью насыщенной молодёжной жизни Липецка.

Герои и жертвенность

В 19:00 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9, 3-й этаж) свою творческую встречу режиссёр «Театра Под деревом» Иван Карпов посвятит О. Уайлду (12+).

Sw9s8_C9BqMq3frTEeePpZzYaQKR_DBBkAvZhsPC3-14rI20Ws9_yYQLOqYbX1TcmuHC8bpGzPVYtvJOczqwPb50.jpg

Иван Карпов

История «Невозможное вечное» по дневникам, воспоминаниям и сказкам писателя. Почему многие герои известных сказок жертвуют собой ради великой любви, и как быть, если жертва оказывается не только незамеченной, но и как будто напрасной? Красивая история о любви, в которой много света и печали.

Музыка

В 18:00 в Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18) состоится концерт Липецкого симфонического оркестра «Шостакович Лайт» (12+).

DSC_1733.JPG

Произведения разных жанров — от «Праздничной увертюры» и музыки к кинофильму «Овод» до сюиты из балета «Болт», сюиты для эстрадного оркестра и песен «Родина слышит» и «Песня о встречном». Яркая оркестровая музыка, танцевальные номера и знакомые мелодии великого композитора.

Готовьте ваши денежки

В Липецкой области стартовала акция «Монетная неделя». До 7 ноября жители региона могут свободно обменять скопившуюся мелочь на купюры.

Такие акции проводятся с 2023 г. два раза в год. Весной жители региона сдали 1,2 млн монет на общую сумму 4,2 млн рублей. Задача «Монетной недели» — вернуть в денежный оборот мелочь, которая порой годами лежит без дела в копилках и кошельках липчан.

IMGP72872.jpg

Список точек, где вас ждут с вашими накоплениями, на сайте монетнаянеделя.рф.

Акция хороша, но остался вопрос: а разве в другое время мелочь в банках не примыт?

Бросить всё и уйти

14% липчан признались в опросе SuperJob, что задумываются об увольнении по несколько раз в течение рабочего дня. 10% думают об уходе хотя бы раз в день, 8% – раз в месяц, по 6% – раз в полгода или год.

IMG_1551 копия.jpg

«Все, увольняюсь немедленно!» – такие мысли периодически посещают 65% женщин и 55% мужчин. Любопытно, что чаще всего такие мысли посещают тех, кто зарабатывает до 150 тысяч рублей, среди них готовы всё бросить 70%.

Никогда не задумываются о добровольном уходе 25%. Как думаете – где они работают?

Дорогие липчане! В нынешние времена особенно важно следить за новостями, которыми вас бесперебойно обеспечивает GOROD48. Наша лента она крутится 24/7 и вам достаточно время от времени заходить на сайт, чтобы быть в курсе всех событий. Ждём вас на сайте снова и снова!
Сегодня в Липецке
9
0
4
0
0

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
56 секунд назад
Зато в магазинах ценники рисуют с копейками зная что их почти нет в обороте а это увеличение и округление цены в большие сторону. Не будет копейки хватать не получишь товар.
Ответить
Нормальный
2 минуты назад
"....чаще всего такие мысли посещают тех, кто зарабатывает до 150 тысяч рублей...." Продавца в Пятерочке с его зарплатой 35000 такие мысли посещают реально несколько раз в день и терять ему нечего, а вот чиновника с его зарплатой 149 тысяч рублей, такие мысли не посещают, а ведь оба получают ДО 150 тыс.рублей.
Ответить
Кот
8 минут назад
У меня есть банка с пяти десяти и пятидесятикопеечными монетами,их примут?
Ответить
Мелочь
18 минут назад
Вернуть в йденежный оборот - значит заплатить ими в магазине, а не отдать хрен знает кому хрен знает куда.
Ответить
Дед
22 минуты назад
Без копейки рубля не бывает !
Ответить
Шо то
31 минуту назад
Массоны с деньгами мутят.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, лимит на займы под высокие проценты — законы, которые вступают в силу в октябре
Общество
Липецкая область — лидер по инвестициям в охрану воздуха
Общество
ТОП нарушений благоустройства в Липецке: граффити, раскопки и бурьян
Общество
Снятый на «Кудыкиной горе» фильм добрался до экранов
Здоровье
В Липецкой области за неделю ОРВИ заболели 4554 человека, новых случаев гриппа не было
Общество
С чили, с мёдом и с корицей: полноценный обед из тыквы за полчаса
Экономика
В Липецкой области дешевели сахар и картофель, дорожали яйца и мёд
Общество
Строительство лестницы от парка Победы к скверу на Полиграфической застопорилось
Общество
В Липецке готовят 82 точки для продажи новогодних ёлок
Общество
Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить