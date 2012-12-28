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Происшествия
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42 минуты назад
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Обвинившая сожителя в поджоге 49-летняя липчанка умерла в больнице
За её жизнь врачи боролись почти неделю.
Напомним, женщина попала в реанимацию с ожогами 60% тела и термоингаляционной травмой. У неё были обожжены голова, шея, туловище, руки, ноги, промежность.
Со слов липчанки, 53-летний сожитель облил её легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. Но у мужчины была другая версия случившегося: он утверждал, что его сожительница загорелась сама, а он начал её тушить. Мужчина тоже попал к врачам — с ожогами 11% тела, в основном, пострадали руки. Уже 22 октября он покинул больницу.
Проверку по факту происшествия проводит отдел полиции №8 УМВД России по Липецку.
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