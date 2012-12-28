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«Устал бояться» и «Ухожу в ванну»: липчане рассказали, укрываются ли во время воздушных атак
Говорит Липецк
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Говорит Липецк
232
14 минут назад

«Устал бояться» и «Ухожу в ванну»: липчане рассказали, укрываются ли во время воздушных атак

Кто-то верит в судьбу и ПВО, кто-то — в прочные стены.

Атаки БПЛА в последнее время идут одна за другой. GOROD48 спросил у липчан: «Вы укрываетесь во время воздушной тревоги?»

«Устал бояться!» — ответил нам один из липчан.

«Судьбе верю», — заявил другой.

Те, кто не пренебрегает мерами безопасности, укрываются в коридорах, помещениях с несущими стенами и без окон.

Также горожане поясняли, что не знают, где укрываться, а кто-то надеется на ПВО.

Встретились нам прохожие, которые стали внимательнее относиться к своей безопасности именно после налётов прошлой недели.

«В последнее время сигналы ракетной опасности и угрозы атаки БПЛА многие стали воспринимать как нечто привычное, не требующее особого внимания. Друзья, это не так. Каждый такой сигнал означает реальную угрозу жизни и здоровью. Прошу вас относиться к предупреждениям со всей серьёзностью, не игнорировать их и соблюдать правила безопасности», — попросил жителей области после ракетной атаки промзоны Ельца губернатор Игорь Артамонов.
Говорит Липецк
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