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«Устал бояться» и «Ухожу в ванну»: липчане рассказали, укрываются ли во время воздушных атак
Говорит Липецк
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14 минут назад
«Устал бояться» и «Ухожу в ванну»: липчане рассказали, укрываются ли во время воздушных атак
Кто-то верит в судьбу и ПВО, кто-то — в прочные стены.
«Устал бояться!» — ответил нам один из липчан.
«Судьбе верю», — заявил другой.
Те, кто не пренебрегает мерами безопасности, укрываются в коридорах, помещениях с несущими стенами и без окон.
Также горожане поясняли, что не знают, где укрываться, а кто-то надеется на ПВО.
Встретились нам прохожие, которые стали внимательнее относиться к своей безопасности именно после налётов прошлой недели.
«В последнее время сигналы ракетной опасности и угрозы атаки БПЛА многие стали воспринимать как нечто привычное, не требующее особого внимания. Друзья, это не так. Каждый такой сигнал означает реальную угрозу жизни и здоровью. Прошу вас относиться к предупреждениям со всей серьёзностью, не игнорировать их и соблюдать правила безопасности», — попросил жителей области после ракетной атаки промзоны Ельца губернатор Игорь Артамонов.
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