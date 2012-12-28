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сегодня, 02:19

Пострадал 25-летний мужчина, повреждены несколько домов и детская поликлиника: новые данные об атаке БПЛА

«В результате удара беспилотников повреждены остекление и фасады нескольких частных и многоквартирных домов в разных районах Липецка. Пострадал мужчина 2001 года рождения. Сейчас он находится в больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении губернатора Артамонова.

По словам мэра Михаила Щербакова, мужчина пострадал при падении обломков на многоквартирный дом.

Также обломками беспилотника повреждено здание поликлиники на улице Меркулова. На момент происшествия она была закрыто, людей в ней не было. 

БПЛА атаковали Липецк сегодня после полуночи. Ранее губернатор сообщил о падении обломков беспилотника на многоэтажный дом. В этом случае  погибших и пострадавших нет.

воздушная тревога
БПЛА
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