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Пострадал 25-летний мужчина, повреждены несколько домов и детская поликлиника: новые данные об атаке БПЛА
Происшествия
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сегодня, 02:19
Пострадал 25-летний мужчина, повреждены несколько домов и детская поликлиника: новые данные об атаке БПЛА
По словам мэра Михаила Щербакова, мужчина пострадал при падении обломков на многоквартирный дом.
Также обломками беспилотника повреждено здание поликлиники на улице Меркулова. На момент происшествия она была закрыто, людей в ней не было.
БПЛА атаковали Липецк сегодня после полуночи. Ранее губернатор сообщил о падении обломков беспилотника на многоэтажный дом. В этом случае погибших и пострадавших нет.
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