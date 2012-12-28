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Происшествия
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44 минуты назад
Арестован сожитель обгоревшей до смерти женщины
Жителя Липецка обвиняли в покушении на убийство. После смерти женщины Следком переквалифицирует дело.
«По данным следствия, 21 октября подозреваемый, находясь в квартире дома по улице Звёздной, в ходе конфликта облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг её. В результате потерпевшая получила ожоги различной степени тяжести и была госпитализирована в медицинское учреждение. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, сегодня женщина скончалась в больнице», — сообщает областное управление Следственного комитета РФ.
Первоначально действия 53-летнего липчанина Следком квалифицировал как покушение на убийство, после смерти женщины следствие рассмотрит изменение квалификации.
Напомним, женщина поступила в больницу с ожогами 60% тела и термоингаляционной травмой. Врачи областного ожогового центра боролись за её жизнь шесть дней. К медикам 21 октября обратился и сожитель липчанки — у него были обожжены руки. Больницу он покинул уже на следующий день.
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