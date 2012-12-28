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вчера, 16:16
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Всего за 20 000 рублей 42-летняя липчанка фиктивно записала четверых иностранцев отцами своих детей

И те получили вид на жительство в России.

Левобережный районный суд приговорил 42-летнюю многодетную мать к 4 годам 3 месяцам общего режима за организацию незаконной миграции, магазинную кражу и кражу с банковского счета. При вынесении приговора суд учёл неоднократные судимости и присоединил неотбытую часть наказания по предыдущему приговору.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в марте 2021 года липчанка предоставила в отдел ЗАГС заведомо ложные сведения для установления фиктивного отцовства в отношении четырёх своих несовершеннолетних детей. Всего за 20 000 рублей, переданных ей сообщником, их отцами она записала четверых иностранцев и те смогли получить вид на жительство в России.

В декабре 2025 года эта же женщина украла из сетевых магазинов товаров на общую сумму 4,1 тысячи рублей. А в январе 2026 года она нашла на улице банковскую карту и потратила с неё 2,5 тысячи рублей.

Ранее аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Липецкой области предостерегал матерей от заработка на легализации иностранцев через установление их отцовства. Помимо правовых последствий, следует подумать и о своих детях. Лжеродитель, установивший отцовство над несовершеннолетним, приобретает абсолютные родительские права. Он сможет влиять на всю дальнейшую судьбу ребенка: подписать или нет согласие, к примеру, на медицинское вмешательство, на совершение сделки, выезд за границу и так далее. В случае утраты матерью дееспособности или смерти, этот человек вообще получит право единолично решать вопрос о жизнеустройстве ребенка. Кроме того, трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.   
миграция
иностранцы
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
в этом
вчера, 21:07
случае иностранец незаконным путём приобретший гражданство-лишается и гражданства и каких-либо прав граждан рф. собсно как лицо совершившее преступление выдворяется с запретом на 50 лет появляться здесь.
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О. Генри
вчера, 19:38
Многодетная мать, это диагноз в большинстве случаев.
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Естественный отбор
вчера, 19:11
Вот такие у нас матери одиночки. Встаёт вопрос, каких детей воспитают....
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Домой
вчера, 18:47
На родину отцов....вместе с ними
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Бабка Первая
вчера, 19:30
Детей-то за что?
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Бывалый
вчера, 17:40
Четверо несовершеннолетних...., так помогайте таким матерям, а не судите . А то хнычат что рождаемость упала...
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Бабка Первая
вчера, 17:22
Все её копеечные махинации не от большого ума и, похоже, от большой бедности. Но как ЗАГС в марте 2021 года зарегистрировал отцовство сразу четверых иностранцев? За какую денежку?
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Девятый
вчера, 16:52
Смотрел на "неделе" платный канал "в тройку должников" у Евросоюза вошли Узбеки 810 млд.долларов США...
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