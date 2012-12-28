Всего за 20 000 рублей 42-летняя липчанка фиктивно записала четверых иностранцев отцами своих детей
Происшествия
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вчера, 16:16
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Всего за 20 000 рублей 42-летняя липчанка фиктивно записала четверых иностранцев отцами своих детей
И те получили вид на жительство в России.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в марте 2021 года липчанка предоставила в отдел ЗАГС заведомо ложные сведения для установления фиктивного отцовства в отношении четырёх своих несовершеннолетних детей. Всего за 20 000 рублей, переданных ей сообщником, их отцами она записала четверых иностранцев и те смогли получить вид на жительство в России.
В декабре 2025 года эта же женщина украла из сетевых магазинов товаров на общую сумму 4,1 тысячи рублей. А в январе 2026 года она нашла на улице банковскую карту и потратила с неё 2,5 тысячи рублей.
Ранее аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Липецкой области предостерегал матерей от заработка на легализации иностранцев через установление их отцовства. Помимо правовых последствий, следует подумать и о своих детях. Лжеродитель, установивший отцовство над несовершеннолетним, приобретает абсолютные родительские права. Он сможет влиять на всю дальнейшую судьбу ребенка: подписать или нет согласие, к примеру, на медицинское вмешательство, на совершение сделки, выезд за границу и так далее. В случае утраты матерью дееспособности или смерти, этот человек вообще получит право единолично решать вопрос о жизнеустройстве ребенка. Кроме того, трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.
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