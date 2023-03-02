Общество

сегодня, 11:07

Липчанки всё чаще записывают отцами своих детей иностранцев

3 967
#дети #миграция #иностранцы
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Липчанки всё чаще записывают отцами своих детей иностранцев

В прошлом году было 14 странных случаев установления отцовства, в которых усматривают новую схему легализации иностранных мигрантов в России.

Аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Липецкой области обратил внимание на странную тенденцию: в минувшем году 14 липчанок обратились за установлением отцовства своих детей, при этом отцами они записали иностранцев — в основном, таджиков, которые нигде официально не работают, профессиональное образование не имеют, физически отсутствовали в Липецкой области и вообще в стране в период беременности и родов матери, а сейчас проживают и работают в других регионах России. Кроме того, эти отцы почему-то не дают ребенку свою фамилию, только отчество. В результате появились дети с отчествами Изатулловна, Идибековна, Усмоновна, Ашурович, и Хасанович и другими.

Все эти случаи установления отцовства носили просто заявительный характер: мужчина и женщина вместе приходят в ЗАГС и пишут заявления. При этом внеше все дети совершенно не похожи на отцов-иностранцев, это русские семьи. Во всех этих семьях побывали представители уполномоченного по правам ребёнка и органы системы профилактики: когда начинали расспрашивать детей, про отцов они ничего не знают.

Однако матери уверяют, что это настоящие отцы, что они даже участвуют в жизни ребенка, работают вахтовым методом и ежемесячно перечисляют определенную сумму денег (как правило, это 5 000 рублей в месяц и они как будто приходят на содержание ребенка).

В аппарате уполномоченного в этих странных случаях установления отцовства усматривают новую схему легализации статуса пребывания иностранных мигрантов на территории России, а женщины так просто зарабатывают.

«В настоящее время уполномоченные по правам ребенка в регионах инициируют вопрос, чтобы такая процедура проводилась только в судебном порядке, а не просто по заявлению мамы. Поэтому я обращаюсь к тем, кто соглашается на сомнительные аферы по установлению отцовства! Помимо правовых последствий - подумайте о своих детях! Лжеродитель, установивший отцовство над несовершеннолетним, приобретает абсолютные родительские права. Он сможет влиять на всю дальнейшую судьбу ребенка: подписать или нет согласие, к примеру, на медицинское вмешательство, на совершение сделки, выезд за границу и так далее. В случае утраты матерью дееспособности или смерти, этот человек вообще получит право единолично решать вопрос о жизнеустройстве ребенка. Кроме того, трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них! Стоит ли идти на такие риски?», - отмечает уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран.
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#дети #миграция #иностранцы
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Комментарии (3)

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14 минут назад
Николай, 5 000 каждый месяц до 18 лет, а что такого? Удивления уровня ,,чиновник,,. Все нормально, главное чтобы не приступники были, а то что фмс и прочие с ,,бородой,, так это хорошо. Жирно им и без того.
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Николай

41 минуту назад
За 5 тысяч? Это надо же так обнищать??
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Лена

сегодня, 11:29
С ума сошли за 5 тысяч!!!
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