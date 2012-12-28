Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Происшествия
654
сегодня, 13:48
8
Бастрыкин затребовал доклад по делу о попытке отравления детей в Липецке
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Евгению Шаповалову представить доклад о расследовании обстоятельств покушения на жизнь двоих малолетних детей в Липецке.
Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних). По предварительной информации, накануне трагедии женщина ушла от мужа, однако следователи устанавливают все обстоятельства и мотивы произошедшего.
Глава ведомства поставил задачу представить развернутый доклад о ходе расследования.
3
3
0
0
2
Комментарии (8)