Четыре БПЛА сбиты над Липецкой областью
Происшествия
На улице Студёновской лёд рухнул вниз вместе с ограждением крыши
Происшествия
Красный уровень воздушной опасности над всей территорией Липецкой области
Происшествия
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Одиннадцатая крыша не выдержала залежей снега
Происшествия
В «Университетском» разгромили кафе
Происшествия
На улице Космонавтов отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области до +5
Погода в Липецке
Близится Пасха — дорожают яйца
Общество
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Неделя 48
Бастрыкин затребовал доклад по делу о попытке отравления детей в Липецке
Происшествия
Жительница Ельца потратила цветочный грант на личные нужды
Происшествия
В двух микрорайонах Липецка отключат холодную воду
Общество
Желтый уровень отменили под утро
Происшествия
Происшествия
654
сегодня, 13:48
8

Бастрыкин затребовал доклад по делу о попытке отравления детей в Липецке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Евгению Шаповалову представить доклад о расследовании обстоятельств покушения на жизнь двоих малолетних детей в Липецке.

Инцидент, взятый на контроль центрального аппарата ведомства, произошел 26 февраля. По данным следствия, женщина дала своим сыновьям восьми и пяти лет препарат с седативным и противосудорожным действием в крупной дозировке, после чего приняла лекарство сама. О случившемся она сообщила соседке, которая незамедлительно вызвала медиков. Благодаря оперативной госпитализации детей и их матери удалось спасти, в настоящее время угрозы их жизни и здоровью нет.

Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних). По предварительной информации, накануне трагедии женщина ушла от мужа, однако следователи устанавливают все обстоятельства и мотивы произошедшего.

Глава ведомства поставил задачу представить развернутый доклад о ходе расследования.
покушение на убийство
3
3
0
0
2

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
САИ
7 минут назад
Читаешь коментарии и диву даешься, люди не зная ничего конкретного уже вешают ярлыки. Вот такой у нас менталитет.
Ответить
Виталий
15 минут назад
К сожелению , все это не от хорошей жизни .
Ответить
Я
16 минут назад
не праздно интересуюсь, обращалась ли женщина в какие- либо государственные органы за помощью и что ей ответили раз не нашла другого выхода?
Ответить
65+
37 минут назад
Кто имеет права отбирать детей у матери ? Кто разбирался в её жизни прежде чем осуждать .
Ответить
Алекс
8 минут назад
А кто давал ей право, пытаться убить своих детей? Какая бы жизнь у неё не была, это не даёт ей право, лишать жизни детей.
Ответить
До какого отчаянья
50 минут назад
Дошла женщина, жаль ее бесконечно.
Ответить
Детей
сегодня, 14:02
Отобрать у такой мамаши.Пусть дальше живёт одна.
Ответить
Житель
10 минут назад
У тебя есть дети? Мозги включи. Сначала нужно разобраться в ситуации
Ответить
